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Росія готує наступ на дві області: Жданов назвав головну ціль ворога

Маріна Фурман
31 березня 2025, 21:58
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Росіяни хочуть розтягнути українські сили на два фронти, вважає військовий експерт.
ВСУ, армия РФ
Росія готує новий наступ / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Основне:

  • Росія готується до нового наступу в Сумській та Харківській областях
  • Основна мета наступу росіян - розтягнути українські сили на два фронти

Російські окупанти готуються до наступальних дій на фронті. Зокрема, противник планує штурмувати Сумську та Харківську області. Основна мета ворога - розтягнути бойові дії "на два фронти". Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтервʼю Главреду.

Експерта запитали, чи збираються росіяни наступати на Харківщину та Сумщину, щоб скувати операції в Курську та Бєлгороді. Він відповів, що ні.

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"Це робиться для того, щоб нас розтягнути на шпагат. Це війна на два фронти, і це найскладніше, що буває під час війни. Росіяни першими почали наступати в Харківській області, ми їм відповіли в Курській області. Зараз у Курській області російські війська почали нас видавлювати. І ми відповіли їм у Білгородській області", - пояснив Жданов.

Він додав, що ЗСУ розпочали Бєлгородську операцію через те, що українські захисники хотіли випередити противника та зірвати ворожі плани.

"Адже таким чином ми змушуємо противника перекидати резерви не згідно з його планами, а згідно з тією ситуацією, яка складається на полі бою. Уже є свідчення того, що деякі частини російської армії були зняті та перекинуті в Бєлгородську область з Краматорського, Сіверського і Торецького напрямків", - підкреслив полковник запасу.

Росія готує наступ на дві області: Жданов назвав головну ціль ворога
Як РФ використовує Білгородську область у війні з Україною? / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, навесні та влітку 2025 року Росія може спробувати наступупати на кількох ділянках фронту, прагнучи вплинути на перемир’я та переговори. Однак, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Москва, ймовірно, не має достатніх ресурсів для реалізації таких планів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія готується до проведення нового наступу вже у найближчі два місяці. Кремль планує зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема у Сумській і Харківській областях.

Тим часом військовий аналітик Юрій Федоров нагадав, що російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про "вихід" армії РФ на Одесу. Однак такий шанс з'явиться в окупаційної армії тільки, якщо їй вдасться захопити Запоріжжя.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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війна в Україні лінія фронту Олег Жданов
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