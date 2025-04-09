ЗСУ відсувають лінію оборони: аналітик повідомив про успіх на Бєлгородщині

Українські військові, які виконують бойові завдання у Бєлгородській області, мають важливу місію.

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Влада не коментує ситуацію в Бєлгородській області не просто так / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Гетьман:

ЗСУ мають створити санітарну зону у Бєлгородській області

Факт несподіванки зіграв важливу роль у прориві на територію РФ

Сили оборони України зайшли на територію Бєлгородської області країни-агресорки Росії з метою створення там санітарної зони. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

За його словами, на офіційному рівні військове і політичне керівництво України не подавало цю інформацію, щоб ворог не міг її використовувати як розвідувальну.

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"Інформація має бути подана так, щоб вона не була на допомогу ворогу. Саме тому про Бєлгородську операцію, швидше за все, не говорили. Була певна пауза в офіційних заявах про те, що ми там проводимо певні бойові дії, щоб уникнути допомоги своїми руками, своєю інформацією росіянам. Тому такі операції, як Курська і Бєлгородська, їхній успіх багато в чому залежить від ефекту неочікуваності", - пояснив аналітик.

Як РФ використовує Бєлгородську область у війні з Україною / Інфографіка: Главред

Гетьман зазначив, що українські військові отримали задачу зі створення санітарної зони, щоб захистити важливі об'єкти, які може атакувати ворог у майбутньому.

"Першу лінію оборони треба будувати якомога далі. Ось це і відбувається зараз і на Курщині, і на Бєлгородщині. Ми максимально створюємо, за великим рахунком, санітарну зону, щоб лінія оборони від можливих наступів росіян була максимально далеко від об’єктів, які ми хочемо захистити. Це, перш за все, два великих міста, які недалеко від кордону з Росією, - Суми і Харків. Тобто тут досить очевидні дії з боку Збройних сил України. І абсолютно правильні", - додав він.

Ситуація в Бєлгородській області - останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі раніше заявив, що українська армія зі змінним успіхом веде бої в Бєлгородській області на території Росії.

Як писав Главред, напередодні військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що найбільша загроза весняно-літньої кампанії РФ націлена на Сумщину та Харківщину. А тому дії ЗСУ на території Росії, зокрема у Бєлгородській області, повʼязані зі спробою зруйнувати плани окупантів.

Нещодавно аналітики ISW повідомили, що російські війська просунулися в Бєлгородську область. Геолокаційні кадри за 7 квітня показують, що російські війська нещодавно просунулися до центральної Демидівки.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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