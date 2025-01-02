Що буде із Запорізькою областю: Світан дав прогноз на 2025 рік

На думку експерта, північний схід Запорізької області буде під ударами угруповання ворога.

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Світан дав прогноз на 2025 рік / колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Що сказав Світан:

Росіяни можуть почати бойові дії в районі Полог і Гуляйполя

Чи зможуть росіяни підійти до Запоріжжя або Дніпра

Військові РФ намагатимуться продовжувати захоплення Запорізької області. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Тут потрібно чітко розуміти локацію, тому що іноді в інформаційному потоці змішують поняття міста і області Запоріжжя. Частину Запорізької області росіяни вже контролюють - лівий берег цієї області, зокрема Запорізьку АЕС. І противник намагатиметься продовжувати захоплення Запорізької області, здебільшого в районі Работиного - росіяни намагатимуться зрізати Работинське вклинення, тобто той виступ, який ми у 2023-му відбили в них", - заявив Світан.

Крім того, за його словами, росіяни можуть розгорнути деякі бойові дії в районі Полог і Гуляйполя, щоб перерізати рокадні дороги, які підживлюють ту саму Новосілку і Велику Новосілку, але не факт, що будуть це робити.

"Це все може торкнутися північного сходу Запорізької області. Плюс завдання по Времевському виступу, а західна частина Времевського виступу, де топчуться росіяни, є запорізькою землею. Думаю, тільки з цим будуть пов'язані якісь наступальні операції в Запорізькій області, не більше того. Місто Запоріжжя для росіян у 2025 році буде так само далеким, як і місто Дніпро. Тому що у росіян не буде сил, засобів і ресурсів, щоб виконувати такого роду дії і підійти до Запоріжжя або Дніпра. Це їм як до Києва рачки", - каже експерт.

Проте, на думку експерта, північний схід Запорізької області буде під ударами угруповання ворога.

"Можливо, противнику вдасться розтягнути Времевський виступ аж до Полог. Пологи - це один із військових хабів, де є і залізниця, і шосейка, тобто непогана логістика з підвезення боєприпасів і розгортання техніки. Природно, це росіяни будуть використовувати - хоч із півдня через Чернігівку, хоч із південного сходу з боку Комиш-Зорі. Там є залізниця, тому противник може насичувати Пологи, що може створити нам проблеми біля Гуляйполя, але знову ж таки в загальній концепції просування російських військ уздовж кордону Донецької області з півдня", - резюмував Світан.

Дивіться відео інтерв'ю з полковником запасу Романом Світаном, у якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо війни з Росією:

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Часовому Яру в Донецькій області ситуація з інтенсивністю боїв залишається стабільною. За словами майора і спікера ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, російські війська закріпилися в передмісті поблизу каналу Сіверський Донець - Донбас.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан прогнозує, що 2025 рік не стане визначальним для України у військових діях і геополітиці. Цей період буде присвячений накопиченню ресурсів, відновленню втрат, а також проведенню операцій зі сковування російської армії, хоча гаряча фаза війни триватиме.

Напередодні Нового року українські військові відбили один із найжорсткіших штурмів росіян. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні подякував підрозділам ЗСУ, які завдають ефективних ударів по окупантах і знищують ворога.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) - український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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