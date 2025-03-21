ЗСУ 'спопеляють' російські авіабази: у Forbes розкрили успіх ударів

У Росії, за даними аналітиків, не вистачає засобів ППО.

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​ Україна намагається зупинити російські бомбардування / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Ключове:

Дрони PD-1 пролітають над базами ВПС РФ без перешкод

Україна б'є наперед, а Росія відповідає запізно

Третя за десять тижнів атака безпілотників на російський аеродром Енгельс підтверджує ефективність української стратегії завчасного запобігання ударам, яка базується на принципі "легше запобігти, ніж відбити", зазначає аналітик Forbes Девід Акс.

За його словами, схожий підхід використовували США в Іраку та Афганістані, випереджаючи загрози та нейтралізуючи джерела небезпеки ще до здійснення атак.

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"Вони прагнули опинитися 'лівіше' атаки за часовою шкалою зліва направо. Намагаючись перехопити російські бомби, ракети і безпілотники в моменти перед тим, як вони вдарять - почасти через брак найкращих американських і європейських ракет ППО - українці також ціляться 'лівіше'", - зазначає Акс.

Якими ракетами та звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Ключовим фактором, що дозволяє Україні здійснювати такі удари, є нездатність російської ППО ефективно реагувати на загрозу з боку невеликих безпілотників.

"Дрон UkrSpecSystems PD-1, був помічений низько летючим над Саратовом безпосередньо перед або після вибуху Енгельса. PD-1 міг доставити невелике вибухове корисне навантаження в рамках удару. Або він міг вести спостереження в інтересах екіпажів ударних безпілотників. У будь-якому разі, він безперешкодно пролетів над однією з найважливіших баз російських ВПС", - зазначає він.

Акс також звертає увагу на нестачу засобів ППО як у Росії, так і в України, що пояснює, чому РФ продовжує бомбардування українських міст, а українські дрони — завдавати ударів по військових об’єктах РФ.

"Україна має всього шість ЗРК Patriot і дві батареї SAMP/T, і не може з їхньою допомогою захистити всі свої населені пункти. Тож у неї немає вибору, окрім як націлюватися на паливо і боєприпаси російських бомбардувальників, зазначає Акс, наголошуючи, що 'нальоти на авіабази успішні лише настільки, наскільки безуспішною є власна російська ППО'", - підсумував аналітик.

Удар по Енгельсу 20 березня - що відомо про наслідки

Як писав Главред, у ніч на 20 березня в Саратовській області РФ прогриміли вибухи. Масштаби були настільки серйозними, що в Енгельсі, за повідомленнями очевидців, навіть евакуювали мешканців прилеглих будинків з військовим аеродромом після атаки БПЛА.

Начальник Енгельського муніципального району Максим Леонов виступив з заявою, що удар безпілотниками нібито став наймасованішою атакою за увесь час, оголошено про проведення евакуації.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що під атакою опинився цілий склад крилатих ракет, КАБів та боєприпасів.

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