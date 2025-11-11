Ситуація на півдні загострюється: експерт розкрив, яке місто під прицілом ворога

Селезньов зазначає, що ворог діє у пошуках слабких місць, що впливає на безпеку населених пунктів на півдні Запорізької області.

Українські війська намагаються стабілізувати фронт на півдні Запорізької області

На півдні Запорізької області змінилася лінія фронту через активність ворога

Декілька населених пунктів опинилися під контролем ворога

Українські підрозділи відступили на нові рубежі для перегрупування

Ситуація на півдні Запорізької області залишається напруженою та потребує підсилення українського угруповання. Про це повідомив військовий експерт, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов в ефірі каналу "Суспільне", повідомляє УНІАН.

За його словами, українські сили були змушені відступити з низки населених пунктів.

"Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка перейшли під ворожий контроль. Ми були змушені проводити маневрену оборону і відходити на інші рубежі та позиції. Ризики для Гуляйполя зростають", — відзначив Селезньов.

Активізація російських військ

Експерт наголосив, що російські війська значно активізували наступ на цьому напрямку, тоді як попередні контрнаступальні заходи ЗСУ не дали очікуваного результату.

"Як бачимо, не допомогли ті заходи. Ми втрачаємо території. Ворог нарощує свої зусилля і досить масштабно наступає. Тобто, ми втрачаємо по кілька квадратних кілометрів щодоби, і, звісно, у такий спосіб наражаємо на небезпеку Гуляйполе", — сказав він.

Селезньов зазначив, що окупанти прагнуть захопити території, включені до нової редакції російської конституції, та активно шукають слабкі місця в українській обороні.

"Ворог діє у такий спосіб, відшукує слабкі місця в нашій обороні, щоб атакувати. Чому так сталося — що ворог спромігся прорвати нашу оборону на цій ділянці фронту? Думаю, що це буде окремим розбором, зокрема штабом Головнокомандувача генерала Сирського. Але нам треба зараз спрямовувати наші зусилля на те, щоб стабілізувати ситуацію", — підкреслив експерт.

Яка може бути загроза

Він також попередив, що втрата контролю над кількома селами створює загрозу для всього лівого флангу української оборони на півдні області.

"Втрачаючи контроль над тими територіями, де зараз вирують запеклі бойові сутички, ми наражаємо на смертельну небезпеку фактично увесь лівий фланг української оборони", — зауважив Селезньов.

За його словами, активізація противника на цьому напрямку була прогнозованою ще з весни.

"Усі передумови того процесу були очевидними. Тепер ми бачимо відповідні наслідки", — наголосив експерт.

Селезньов підкреслив, що подальша стабілізація ситуації на фронті безпосередньо залежить від наявності ресурсів у Збройних силах України.

"Якщо ми матимемо ресурси для того, щоби посилити наше угрупування, яке діє на цій ділянці фронту — все буде добре, якщо ні — можуть бути певні нюанси", — резюмував він.

Наступ РФ - експертна думка

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що російські окупаційні війська готують тиск на Дніпропетровську область із південного напрямку.

За його оцінкою, противник рухається трасою М-15 у бік Покровського та вздовж річки Вовча, намагаючись створити плацдарм у районі Покровське–Гуляйполе.

"Це робиться для того, щоб розширити оперативні можливості ворога і підготувати подальший наступ на Запоріжжя", — підкреслює Коваленко.

Експерт наголошує, що формування такого плацдарму відкриває нові можливості для наступальних дій російських сил на Запорізькому напрямку.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, зима 2025–2026 може стати переломною у війні між Україною та Росією. За даними аналітичного матеріалу Foreign Affairs, українські сили стикаються з безпрецедентними викликами: виснаженням бойових підрозділів, дефіцитом боєприпасів і загрозою втрати стратегічних міст Донбасу.

Крім того, ввечері 10 листопада засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев повідомив про те, що окупаційні війська країни-агресорки Росії перетнули державний кордон на Харківщині у новому місці - в районі населеного пункту Бологівка.

Нагадаємо, що Росія розпочала масштабну стратегічну наступальну операцію в районі Покровська, перекинувши туди значні сили. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у коментарі The New York Post.

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

