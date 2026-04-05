РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

Руслан Іваненко
5 квітня 2026, 23:57
Аналітики відзначають, що численні атаки Росії на села Луганщини залишаються безрезультатними.
Російські війська намагаються завершити окупацію Луганщини / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Росія втретє заявила про повну окупацію Луганщини
  • Контроль над регіоном досі не повний
  • Російські війська сповільнили просування до 5 км/день

Росія вже втретє з початку повномасштабного вторгнення заявила про повну окупацію Луганської області. Незважаючи на це, регіон повністю під контролем РФ не є, повідомляє CNN.

За даними Інституту з вивчення війни (ISW), темпи просування російських військ у перші три місяці 2026 року сповільнилися до приблизно п’яти кілометрів на день, тоді як у першому кварталі 2025 року вони складали 11 км на день. У той же час Сили оборони України досягли успіхів на окремих напрямках.

"Лінія фронту практично не зрушила з місця за останні шість місяців. Це схоже на якийсь першоквітневий жарт з їхнього боку", – заявив речник Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

У 3-му армійському корпусі Сухопутних військ ЗСУ додали, що російські війська нещодавно безрезультатно здійснили 144 спроби штурму двох сіл, намагаючись завершити захоплення Луганської області.

Аналітики ISW пояснюють, що заяви Кремля про повне захоплення регіону мають створити враження швидкого просування на фронті та можуть бути спробою тиску на Київ через партнерів України.

За минулу зиму українські війська досягли найзначніших успіхів з часу вторгнення в Курську область у 2024 році. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що з січня українські війська відбили 480 квадратних кілометрів у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Ціль російського наступу — прогноз аналітиків

Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що весною–літом 2026 року російські війська спробують прорвати український "пояс фортець" у Донецькій області. Основна увага противника зосереджена на Лиманському напрямку, звідки вони намагаються просунутися до Слов’янська — північного рубежу української оборони.

Лиман, за оцінками експертів, є стратегічним вузлом і може стати плацдармом для наступу на Слов’янськ і Краматорськ. Аналітики відзначають різке зростання інтенсивності боїв та зміну тактики росіян: активніше застосовуються піхота, бронетехніка та легка мобільна техніка, а удари керованими авіабомбами та безпілотниками стали частішими.

Фахівці зазначають, що авіаудари та атаки безпілотників мають на меті ослаблення української логістики та оборонних можливостей перед наземними операціями, щоб пришвидшити просування російських сил територією Донбасу.

Як повідомляв Главред, 1 квітня Росія втретє оголосила про повне захоплення Луганської області, хоча українські війська досі контролюють частину області. Українська сторона не підтвердила заяви Кремля.

Також експерт Олександр Коваленко зазначає, що українські війська контролюють близько 80 км² Луганської області, утримуючи позиції в районі Надії, Новогорівки та навколишніх лісів. За його оцінкою, російське командування, не маючи реальних успіхів і проваливши весняно-літню кампанію, починає вигадувати перебільшені досягнення.

Нагадаємо, що у Третій штурмовій бригаді наголосили, що підрозділи утримують останні рубежі на Луганщині. За шість місяців ворог здійснив 144 штурми біля Надії та Новоєгорівки.

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

