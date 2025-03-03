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Бої розгоряться з новою силою: названо ймовірні терміни завершення війни

Олексій Тесля
3 березня 2025, 02:28
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Поступово контратаки ЗСУ можуть перейти у формат контрнаступу, не виключає Олександр Коваленко.
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Бої розгоряться з новою силою: названо ймовірні терміни завершення війни
/ Колаж: Главред, фото: Командування ОС, 43 ОМБр, facebook.com

Важливе:

  • Україна зможе почати більші контратакуючі дії
  • Не виключено півроку-рік відносної заморозки війни

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував запитання про те, яким бачиться найбільш реалістичний і ймовірний сценарій подальшого розвитку подій у російсько-українській війні, а також найбільш реалістичні терміни її завершення.

"Я думаю, що у 2025 році, як мінімум протягом першого півріччя, ми будемо перебувати в обороні. А в червні-липні, якщо збережеться нинішня інтенсивність бойових дій, шальки терезів дедалі більше схилятимуться на бік України. Не виключаю взагалі, що ми зможемо почати більші контратакувальні дії саме в цей період, більш системні та часті", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт не виключає, що поступово ці контратаки ЗСУ можуть перейти у формат контрнаступу.

"Якщо цей контрнаступ буде успішним, він мотивуватиме до активнішого ведення переговорів, особливо російську сторону. Росія буде змушена йти на переговори, вона навіть вимагатиме перемир'я і припинення вогню", - припускає він.

Співрозмовник також не виключає, що у 2025 році дійсно відбудеться як мінімум припинення вогню.

"Але воно не буде довготривалим, і за якийсь час, якщо не буде якихось більш фундаментальних домовленостей, інтенсивні бойові дії відновляться. Якщо якісь фундаментальні домовленості будуть, якщо відбудеться підписання певного документа, він може дати півроку-рік відносної заморозки війни. Але потім усе може відновитися з новою силою, і навіть ще потужнішою. Не виключаю при цьому загрози для країн Балтії чи навіть Польщі", - додав Коваленко.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка:

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Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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