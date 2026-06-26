Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Мода та краса

Як правильно носити смужку: Андре Тан розкрив секрети

Олена Кюпелі
26 червня 2026, 12:40
google news Підпишіться
на нас в Google
Український дизайнер Андре Тан розповів, як носити смужку.
Андре Тан повідомив, що заклад постраждав від ворожого
Андре Тан розповів, як носити смужку / колаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Коротко:

  • Який тип фігури підходить для смугастого одягу
  • Як носити смужку з різними типами фігур

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав наймодніші сукні 2026 року, розповів, як правильно носити смужку і як вибрати саме "свою".

Про це він розповів 1+1.

відео дня

За словами дизайнера, секрет ідеального аутфіту полягає в тому, щоб за допомогою одягу збалансувати пропорції. Смужка чудово справляється з цим завданням.

"Якщо у вас тип фігури "груша", то ваше завдання — привернути увагу до верхньої частини тіла. Сміливо обирайте топи, блузки та джемпери з класичною горизонтальною смужкою. Для низу краще підійдуть однотонні штани або спідниці з ледь помітною вертикальною лінією, яка візуально подовжить ноги", — каже він.

Андре Тан розповів, як носити смужку
Андре Тан розповів, як носити смужку / Фото 1+1

Якщо тип фігури "Перевернутий трикутник", то потрібно діяти з точністю до навпаки. "Обирайте вертикальну смужку для сорочок і жакетів, а горизонтальну або широку діагональну — для спідниць або палаццо, щоб додати необхідного об’єму стегнам", — додає він.

Якщо ж є кілька зайвих кілограмів, то широка горизонтальна контрастна смужка дійсно може додати небажаного об’єму. "Ваш найкращий друг — вертикальна лінія середньої товщини. Вона створює ефект витягнутого силуету. Також зверніть увагу на діагональну смужку — це справжній "фотошоп" у реальному житті, що геніально маскує будь-які нюанси фігури", — розповідає дизайнер.

Андре Тан додає, що смужка — це не виклик, а можливість керувати враженням і створювати бездоганний силует. "Не бійтеся експериментувати й приміряти різні варіанти", — підсумував Андре Тан.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Андре Тан

Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім’я — Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові.

Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.

Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.

Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Майже +40 градусів: Україну накриє нестерпна спека

Майже +40 градусів: Україну накриє нестерпна спека

13:50Синоптик
Крах Путіна в Криму неминучий, Кремль не переживе втрату півострова — The Hill

Крах Путіна в Криму неминучий, Кремль не переживе втрату півострова — The Hill

12:08Війна
Потужна магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться буря

Потужна магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться буря

11:36Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Не Львів — яке місто на Заході України стало столицею цілої держави

Не Львів — яке місто на Заході України стало столицею цілої держави

Фінансовий гороскоп на липень: Тельцям — премії, Козерогам — дисципліна

Фінансовий гороскоп на липень: Тельцям — премії, Козерогам — дисципліна

Китайський гороскоп на липень: Щурам — обережність, Коням — нові пропозиції

Китайський гороскоп на липень: Щурам — обережність, Коням — нові пропозиції

Давнє українське слово "ковбаня": що воно насправді означає

Давнє українське слово "ковбаня": що воно насправді означає

Затоплене село знову з'являється з води: де і як його знайти

Затоплене село знову з'являється з води: де і як його знайти

Останні новини

14:14

Не лише френч: який педикюр підкорив тренди літа 2026

13:50

Майже +40 градусів: Україну накриє нестерпна спека

13:15

Як охолодити кімнату у спеку без вентилятора: знадобиться одна річ із ванноїВідео

13:11

Що буде з курсом валют у липні: експерт розкрив, чи буде стрибок долара та євро

13:09

Об’єднує, надихає та допомагає: благодійна колаборація Guzema Foundation та Atlas Festival новини компанії

Путіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - РейтеровичПутіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - Рейтерович
12:48

Календар посіву на липень 2026 року: у які дні врожай буде кращим

12:40

Як правильно носити смужку: Андре Тан розкрив секрети

12:35

Які знаки зодіаку не вміють відпускати колишніх: названо головного "прилипалу"

12:24

Слова "бардачок" не існує в українській мові - як сказати правильноВідео

Реклама
12:08

Крах Путіна в Криму неминучий, Кремль не переживе втрату півострова — The Hill

12:02

ХАС проведе "Караоке на майдані" у легендарній шубі Ігоря Кондратюка

11:56

"Кіллхаус": український екшн-трилер про рятувальну операцію під час війни — ексклюзивно на Київстар ТБ

11:36

Потужна магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться буря

11:33

Вдарить рекордна спека до майже +40: де розжарить найбільше і коли чекати спад

11:20

Доля готує сюрприз: які чотири знаки накриє хвиля удачі в липні

11:06

Огірки жовтіють і сохнуть за лічені дні: яка причина і як врятувати вройжайВідео

10:59

Що не можна робити у свято 27 червня: важливі прикмети

10:54

Персик буде рясно вкритий плодами: як правильно поливати дерево вліткуВідео

10:45

Перекладачі ламають голову: які українські слова неможливо перекласти іншими мовами

10:39

Китайський гороскоп на 27 червня: на кого чекає головний шанс усього літа

Реклама
10:15

Комарі бояться її як вогню - що варто поставити на підвіконнях перед сномВідео

09:47

Що стоїть за 40-денною спецоперацією, анонсованою Зеленським: пояснення ФесенкаПогляд

09:32

Невпізнанного Міккі Рурка сфотографували на вулиці без зубів

09:14

Є загиблий та поранений: У Харкові чоловік з ножем напав на військових ТЦК

09:05

Понад 1500 адаптивних тренувань і спільнота підтримки: як ПУМБ допомагає ветеранам повертатися до активного життя новини компанії

09:03

Гороскоп на завтра, 27 червня: Дівам - приємні емоції, Левам - конфлікт

09:02

Країни НАТО виділять Україні 140 млрд євро, але є важливий нюанс — Politico

09:00

Бензин зі спиртом, доплата за посилки та тариф на воду: що зміниться для українців з 1 липня

08:35

Україна не запустить серійне виробництво балістики до кінця війни: названа причина

07:40

Нічний наліт РФ: окупанти атакували об’єкти енергетики та житлові будинки в Сумах, Києві та ЗапоріжжіФото

06:57

Вибухи лунали годинами: під удар дронів потрапив хімічний гігант у Тульській області РФ

05:02

Не Львів — яке місто на Заході України стало столицею цілої державиВідео

04:41

Чому діти в СРСР масово жували гудрон і смолу дерев: відповідь здивує багатьох

04:00

Тест на IQ: треба знайти 3 відмінності на картинці криміналіста у авто за 33 с

03:22

Як відлякати комарів із саду: названо найкращі рослини для боротьби з комахамиВідео

03:03

Що не можна робити в п'ятницю: народні прикмети, які врятують від невдач

02:44

Три знаки зодіаку отримають багатство та фінансову удачу - кому пощастить

02:08

Загроза гігантської хвилі в океані: вчені приголомшили катастрофічним прогнозом

01:13

На Путіна чекає крах через війну в Україні: у The Hill розкрили сценарій

00:11

Вибухи в Києві після ракетного удару РФ: що відомо про поранених та "прильоти"Фото

Реклама
25 червня, четвер
23:25

Не лише залізна воля: які класичні якості чоловіка приваблюють жінок

23:14

США стали на бік України: гучна заява Макрона за підсумками зустрічі G7

22:53

Наші предки знали про його небезпеку: яке дерево не можна садити біля будинку

22:42

Що означає слово чарунка: де ми щодня зустрічаємо цей елемент побуту

22:28

Кондиціонер не потрібен: простий трюк помітно охолодить будинок у спеку

22:26

На сцені стало зле: легендарного американського співака доставили до лікарні

22:18

Україна змусить Росію завершити війну: Зеленський затвердив 40-денний план для СБУ

22:08

Зірку російських серіалів терміново госпіталізували з підозрою на інсульт

21:57

Бабусин секрет чистоти: як повернути тюлям білизну без агресивної хімії

21:37

Заміна "утро вечера мудренее": народна мудрість про рішення на свіжу голову

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти