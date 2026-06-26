Як правильно носити смужку: Андре Тан розкрив секрети

Український дизайнер Андре Тан розповів, як носити смужку.

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Андре Тан розповів, як носити смужку / колаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Коротко:

Який тип фігури підходить для смугастого одягу

Як носити смужку з різними типами фігур

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав наймодніші сукні 2026 року, розповів, як правильно носити смужку і як вибрати саме "свою".

Про це він розповів 1+1.

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За словами дизайнера, секрет ідеального аутфіту полягає в тому, щоб за допомогою одягу збалансувати пропорції. Смужка чудово справляється з цим завданням.

"Якщо у вас тип фігури "груша", то ваше завдання — привернути увагу до верхньої частини тіла. Сміливо обирайте топи, блузки та джемпери з класичною горизонтальною смужкою. Для низу краще підійдуть однотонні штани або спідниці з ледь помітною вертикальною лінією, яка візуально подовжить ноги", — каже він.

Андре Тан розповів, як носити смужку / Фото 1+1

Якщо тип фігури "Перевернутий трикутник", то потрібно діяти з точністю до навпаки. "Обирайте вертикальну смужку для сорочок і жакетів, а горизонтальну або широку діагональну — для спідниць або палаццо, щоб додати необхідного об’єму стегнам", — додає він.

Якщо ж є кілька зайвих кілограмів, то широка горизонтальна контрастна смужка дійсно може додати небажаного об’єму. "Ваш найкращий друг — вертикальна лінія середньої товщини. Вона створює ефект витягнутого силуету. Також зверніть увагу на діагональну смужку — це справжній "фотошоп" у реальному житті, що геніально маскує будь-які нюанси фігури", — розповідає дизайнер.

Андре Тан додає, що смужка — це не виклик, а можливість керувати враженням і створювати бездоганний силует. "Не бійтеся експериментувати й приміряти різні варіанти", — підсумував Андре Тан.

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Про особу: Андре Тан Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім’я — Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

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