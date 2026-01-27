Рус
Світла не буде до 9,5 годин: графіки відключень для Львова і області на 28 січня

Руслана Заклінська
27 січня 2026, 22:03
444
За розпорядженням Укренерго 28 січня у Львівській області діятимуть погодинні відключення.
Світла не буде до 9,5 годин: графіки відключень для Львова і області на 28 січня
Відключення світла на Львівщині 28 січня / / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якими будуть графіки відключень у Львові і області 28 січня
  • У яких груп найдовше не буде світла
  • На скільки годин максимально вимикатимуть світло

У середу, 28 січня, у Львові та області вимикатимуть електроенергію. Погодинні відключення торкнуться усіх груп споживачів. Про це повідомило Львівобленерго.

Причиною обмежень є дефіцит потужності в енергосистемі. Щоб уникнути перевантаження мережі, енергетики радять не вмикати одночасно потужні прилади, коли світло з'являється.

відео дня

Найбільше часу в темряві проведуть споживачі груп 3.1, 5.2 та 2.1. У них заплановано найтриваліші обмеження - по 9-9,5 годин.

Графік відключень на 28 січня

Група 1

  • 1.1. Електроенергії немає з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 16:30, з 23:30 до 24:00.
  • 1.2. Електроенергії немає з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30.

Група 2

  • 2.1. Електроенергії немає з 02:30 до 06:00, з 09:30 до 13:00, з 20:00 до 22:00.
  • 2.2. Електроенергії немає з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30, з 23:30 до 24:00.

Група 3

  • 3.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 09:30, з 16:30 до 20:00.
  • 3.2. Електроенергії немає з 20:00 до 24:00.

Група 4

  • 4.1. Електроенергії немає з 02:30 до 06:00, з 16:30 до 20:00.
  • 4.2. Електроенергії немає з 09:30 до 13:00, з 16:30 до 20:00.

Група 5

  • 5.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00.
  • 5.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00, з 20:00 до 23:30.

Група 6

  • 6.1. Електроенергії немає з 13:00 до 16:30, з 20:00 до 23:30.
  • 6.2. Електроенергії немає з 06:00 до 09:30, з 16:30 до 20:00.
Графік відключень на Львівщині на 28 січня
Графік відключень на Львівщині на 28 січня / Фото: Львівобленерго

Дізнатися групу відключень можна на сайті "Львівобленерго", у чат-ботах компанії в Viber та Telegram, а також у мобільному застосунку КомКом.

Світла не буде до 9,5 годин: графіки відключень для Львова і області на 28 січня
Які прилади найбільше споживають електроенергії / Інфографіка: Главред

Пункти незламності на Львівщині

На Львівщині працюють 174 пункти незламності з 851 підготовленого. Решта пунктів перебуває у режимі готовності і може бути відкритою у найкоротші терміни. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Дізнатися адресу найближчого пункту можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно авторизуватися у додатку, перейти в розділ "Сервіси" й обрати пункт "Незламність".

На мапі можна дозволити доступ до геолокації або знайти пункти вручну, змінюючи масштаб. Сервіс працює як онлайн, так і офлайн.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 28 січня, у всіх регіонах України заплановані погодинні відключення світла та обмеження потужності, повідомили в Укренерго. В компанії наголосили, що графіки можуть змінюватися, тому час та обсяг відключень слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Речниця КМВА Катерина Поп повідомила, що графіки погодинних відключень електроенергії у Києві можуть відновитися найближчими днями, але вони будуть жорсткими. Конкретну дату поки назвати неможливо через складні погодні умови та ризик нових атак на енергосистему.

Крім цього, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що енергосистема України залишається керованою, хоча в окремих регіонах ремонт може зайняти кілька днів. Сильні морози ускладнюють відновлення, але з потеплінням ситуація поліпшиться.

Читайте також:

Про джерело: Львівобленерго

Львівобленерго - оператор системи розподілу електроенергії на території Львівської області. Компанія забезпечує розподіл електричної енергії до побутових і непобутових споживачів, експлуатацію та обслуговування електромереж, а також приєднання нових об’єктів до мережі.

Підприємство працює у складі енергетичної системи України та виконує функції відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Львова Львівщина свет Львівська область відключення світла електроенергія відключення світла Львів
