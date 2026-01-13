Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Світла стане менше - нові графіки відключень для Запорізької області на 14 січня

Юрій Берендій
13 січня 2026, 21:13
251
У Запорізькій області 14 січня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промисловості.
Світла стане менше - нові графіки відключень для Запорізької області на 14 січня
Відключення світла Запоріжжя - нові графіки відключення світла на 14 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Запорізькій області 14 січня будуть діяти графіки відключень світла
  • Обмеження будуть застосовуватись для стабілізації енергосистеми

Завтра, 14 січня для стабілізації ситуації в енергосистемі України на території Запорізької області будуть діяти графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промисловості. Про це йдеться у повідомленні Запоріжжяобленерго.

"Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 14 січня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ)", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Графіки відклчюень світла Запорізька область 14 січня
Графіки відключень світла Запорізька область 14 січня / Скріншот

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 - 02:00, 06:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 10:30 - 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 - 24:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 04:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Які є нові ризики для енергетики України - думка експерта

Як писав Главред, в Україні запаси обладнання, заготовленого для відновлення енергетичної інфраструктури під час підготовки до опалювального сезону, поступово вичерпуються. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, зазначивши, що резерви ще залишаються, однак уже зрозуміло, де проходить їхня межа.

За словами експерта, нині ключовим викликом стає відновлення самих можливостей для подальших ремонтів. Найбільші труднощі, як він підкреслив, виникають після кількаденних масованих атак по об’єктах енергетичної інфраструктури.

"Поки ми маємо достатньо резервів обладнання і можливості відновлюватися, безумовно це і відбувається. Атаки 2-3-4 дні поспіль - це дуже складно. Є окремі місцеві ділянки мереж, де може бути складніше або краще, по-різному. Як ось удар по Запоріжжю, Дніпру і Кривому Рогу", - сказав Харченко.

Світла стане менше - нові графіки відключень для Запорізької області на 14 січня
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні без теплопостачання нині залишається приблизно 1,5% житлового фонду. У Києві опалення відсутнє у 472 будинках, найбільша кількість — у Печерському районі. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук.

На 14 січня в усіх областях України заплановано застосування погодинних графіків відключення електроенергії, а також обмеження потужності для промислових споживачів.

У Міністерстві енергетики зазначили, що енергосистема перебуває у складному стані через чергові атаки противника та несприятливі погодні умови. У зв’язку з цим у Києві та низці інших областей тимчасово відмовилися від планових графіків і перейшли до аварійних обмежень.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Запоріжжя Запорізька область відключення відключення відключення світла Відключення світла Запорізька область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Світла стане менше - нові графіки відключень для Запорізької області на 14 січня

Світла стане менше - нові графіки відключень для Запорізької області на 14 січня

21:13Енергетика
"Ситуація погіршується": сотні будинків без опалення, названо цілі ударів РФ

"Ситуація погіршується": сотні будинків без опалення, названо цілі ударів РФ

20:12Україна
Малюк залишається в СБУ і обіцяє нову "палаючу бавовну" в РФ

Малюк залишається в СБУ і обіцяє нову "палаючу бавовну" в РФ

19:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Діти в Україні знайшли найбільший скарб Східної Європи: де саме та що там було

Діти в Україні знайшли найбільший скарб Східної Європи: де саме та що там було

Відключення світла в Україні - графіки на 13 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 13 січня (оновлюється)

РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

Китайський гороскоп на завтра 14 січня: Зміям - роздратування, Козлам - гнів

Китайський гороскоп на завтра 14 січня: Зміям - роздратування, Козлам - гнів

Гороскоп Таро на завтра, 14 січня: Терезам - сила, Стрільцям - остерігатися

Гороскоп Таро на завтра, 14 січня: Терезам - сила, Стрільцям - остерігатися

Останні новини

21:13

Світла стане менше - нові графіки відключень для Запорізької області на 14 січня

21:02

Може закінчитися фатально: ветеринарка розповіла, що категорично не можна давати коту

20:27

Чому кіт перестав спати з господарем: причина серйозніша, ніж здаєтьсяВідео

20:12

"Ситуація погіршується": сотні будинків без опалення, названо цілі ударів РФ

19:57

Малюк залишається в СБУ і обіцяє нову "палаючу бавовну" в РФ

Сергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський факторСергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський фактор
19:56

М’ясо чи рослинна їжа: науковці з’ясували, який раціон продовжує життя

19:28

Як вимикатимуть світло 14 січня: в "Укренерго" розповіли про обмеження

19:10

Чому війна Путіна стає ганебною: що робитиме КремльПогляд

19:03

Загроза для всіх областей - Росія почала бити новим видом зброї по Україні, що відомо

Реклама
18:58

У Чорному морі дрони завдали удару по трьох нафтових танкерах, що прямували до РФ – ЗМІ

18:57

Полісся відсторонило двох лідерів від основної команди – стала відома причина

18:48

Долар і євро пішли на спад після серії рекордів: новий курс валют на 14 січня

18:18

Відомий український репер мобілізувався до Нацгвардії - деталі

18:11

Коридор затемнень розвалить Росію - астролог назвав дату неповернення для КремляВідео

17:55

"Жорсткі графіки": стало відомо, коли Київ повернеться до погодинних відключень

17:55

Як вибрати повербанк, щоб не пожалкувати: 4 вкрай важливі характеристики

17:40

Втрати бюджету через нелегальну торгівлю тютюновими виробами у 2025 році сягають 34 млрд грн

17:22

Лобода спричинила переполох у РФ через допомогу ЗСУ — деталіВідео

17:14

Чи піде РФ на форсування Дніпра: Ступак про загрозу нового штурму Херсона

17:02

Ці знаки зодіаку чекає переломний момент: життя зміниться на краще

Реклама
17:01

Детектив НАБУ Магамедрасулов не повернув до каси 30 тис. доларів, які отримав на документування злочину, – експрокурор САПФото

16:55

Терехов поділився харківським досвідом подолання енергетичних криз в складних погодних умовах

16:54

Періс Хілтон розкрила правду про стан Брітні Спірс

16:54

Зимовий прогрів двигуна: чому це важливо та як зрозуміти, що авто вже готове їхати

16:44

Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля на нову посаду

16:43

Зниклий "Тамбовський вовк" з "Кварталу" з'явився і зробив оголошення

16:34

Як висушити білизну взимку без батарей: простий лайфхак, про який мало хто знаєВідео

16:24

Алчевський сценарій в Києві - наскільки реальна загроза замерзання столиці

16:07

"Наша гордість і наш лицар": на війні загинув відомий археолог

15:57

Житомирщину скує лютий мороз: синоптики розповіли, коли вдарять найсильніші холоди

15:45

"У нього народилися діти": Дерюгіна розповіла, чому розлучилася з Блохіним

15:35

"Не є наказом": чи викликатимуть в ЦНАПах Полтави поліцію на ухилянтів

15:33

На честь рідної людини: Дзідзьо розкрив зворушливу історію псевдоніма

15:32

Чи може Україна знищувати кораблі РФ до пуску ракет "Калібр" - в ВМС відповіли

15:11

Морози та обстріли в Харкові: що доручив створити Терехов у місті

14:59

Економно та ефективно: лайфхак для українців, як взимку швидко висушити одяг

14:32

Як обрати солодощі, які не шкодять: поради кондитера-нутриціолога

14:11

"Чиєсь дитинство залишилося тут": подружжя приголомшило Мережу знахідками на горищі

14:09

Транспорт стоїть, сотні будинків без тепла: у Києві критичний дефіцит електроенергії

13:59

Почалося замерзання: українцям назвали ознаки, які вказують на можливий розрив труб

Реклама
13:58

Діти в Україні знайшли найбільший скарб Східної Європи: де саме та що там булоВідео

13:44

Під загрозою була Одеса і не тільки: Сирський розкрив таємні плани РФ

13:41

Шмигаля, Федорова і Малюка у відставку: Рада підтримала низку рішень

13:21

Кабаєва написала Дерюгіній після початку війни: що вона сказалаВідео

13:19

"Начепили кайданки": ведучу-росіянку "Орла і Решки" вигнали з США

13:14

Дуже смачна вечеря без грама м'яса: рецепт страви за 20 хвилин

13:09

Коли буде Великдень у 2026 році в Україні: точна дата та відмінності календарів

12:34

Блекаут у Київській області: частина супермаркетів припиняють роботу

12:33

Точно не "хештег" - як правильно називати українською цей символВідео

12:20

"Симптом відчаю": ЗМІ дізналися про катастрофічні втрати РФ на фронті

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти