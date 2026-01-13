Світла стане менше - нові графіки відключень для Запорізької області на 14 січня

У Запорізькій області 14 січня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промисловості.

https://glavred.net/energy/sveta-stanet-menshe-novye-grafiki-otklyucheniy-dlya-zaporozhskoy-oblasti-na-14-yanvarya-10732019.html Посилання скопійоване

Відключення світла Запоріжжя - нові графіки відключення світла на 14 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

У Запорізькій області 14 січня будуть діяти графіки відключень світла

Обмеження будуть застосовуватись для стабілізації енергосистеми

Завтра, 14 січня для стабілізації ситуації в енергосистемі України на території Запорізької області будуть діяти графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промисловості. Про це йдеться у повідомленні Запоріжжяобленерго.

"Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 14 січня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ)", - йдеться у повідомленні. відео дня

Графіки відключень світла Запорізька область 14 січня / Скріншот

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 - 02:00, 06:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 10:30 - 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 - 24:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 04:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 14 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Які є нові ризики для енергетики України - думка експерта

Як писав Главред, в Україні запаси обладнання, заготовленого для відновлення енергетичної інфраструктури під час підготовки до опалювального сезону, поступово вичерпуються. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, зазначивши, що резерви ще залишаються, однак уже зрозуміло, де проходить їхня межа.

За словами експерта, нині ключовим викликом стає відновлення самих можливостей для подальших ремонтів. Найбільші труднощі, як він підкреслив, виникають після кількаденних масованих атак по об’єктах енергетичної інфраструктури.

"Поки ми маємо достатньо резервів обладнання і можливості відновлюватися, безумовно це і відбувається. Атаки 2-3-4 дні поспіль - це дуже складно. Є окремі місцеві ділянки мереж, де може бути складніше або краще, по-різному. Як ось удар по Запоріжжю, Дніпру і Кривому Рогу", - сказав Харченко.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні без теплопостачання нині залишається приблизно 1,5% житлового фонду. У Києві опалення відсутнє у 472 будинках, найбільша кількість — у Печерському районі. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук.

На 14 січня в усіх областях України заплановано застосування погодинних графіків відключення електроенергії, а також обмеження потужності для промислових споживачів.

У Міністерстві енергетики зазначили, що енергосистема перебуває у складному стані через чергові атаки противника та несприятливі погодні умови. У зв’язку з цим у Києві та низці інших областей тимчасово відмовилися від планових графіків і перейшли до аварійних обмежень.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред