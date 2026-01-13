Як вимикатимуть світло 14 січня: в "Укренерго" розповіли про обмеження

Коротко:
- 14 січня в Україні будуть погодинні відключення світла
- Обмеження потужності стосуються промислових споживачів
- Причина – наслідки ракетно-дронових атак на енергосистему
Завтра, 14 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Як зазначають в компанії, причиною заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. В "Укренерго" нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому точний час та обсяг відключень за вашою адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Аварійно-відновлювальні роботи
Також в компанії повідомили:
"Триває ліквідація кількох поспіль масованих атак на енергетичну інфраструктуру Києва та області. Попри складні погодні умови, аварійно-відновлювальні роботи відбуваються цілодобово".
Наразі у Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення, тож графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації.
В "Укренерго" також закликали: "Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо".
Чому графіки відключення світла можуть посилитись - експерт
За словами очільника НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, у разі різкого зниження температури до близько –20 °C енергосистема може опинитися під підвищеним навантаженням.
Щоб уникнути аварій, компанії доведеться посилювати балансувальні заходи, що потенційно призведе до введення додаткової черги в графіках погодинних відключень. Експерт наголошує, що такі кроки необхідні для забезпечення безаварійної роботи системи та стабільного енергопостачання, а споживачам радить готуватися до можливих змін у графіках.
Відключення світла в Україні - останні новини за темою
Як повідомляв Главред, ситуація в енергосистемі залишається складною через нові ворожі атаки та негоду, що змусило тимчасово скасувати графіки та перейти до аварійних обмежень у Києві та ряді інших областей.
Крім того, під час нічної атаки 13 січня окупанти пошкодили в Одесі два енергетичні об'єкти ДТЕК.
Нагадаємо, що Житомир демонструє один із найнижчих рівнів відключень електроенергії в Україні, що пов’язують із системною роботою міста над створенням власних джерел генерації та підвищенням енергоефективності.
