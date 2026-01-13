Як вимикатимуть світло 14 січня: в "Укренерго" розповіли про обмеження

Наслідки масованих атак на енергосистему змушують запроваджувати графіки відключень по всій Україні.

Енергетики закликають споживачів використовувати електроенергію ощадливо / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

14 січня в Україні будуть погодинні відключення світла

Обмеження потужності стосуються промислових споживачів

Причина – наслідки ракетно-дронових атак на енергосистему

Завтра, 14 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Як зазначають в компанії, причиною заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. В "Укренерго" нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому точний час та обсяг відключень за вашою адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Аварійно-відновлювальні роботи

Також в компанії повідомили:

"Триває ліквідація кількох поспіль масованих атак на енергетичну інфраструктуру Києва та області. Попри складні погодні умови, аварійно-відновлювальні роботи відбуваються цілодобово".

Наразі у Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення, тож графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації.

В "Укренерго" також закликали: "Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо".

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чому графіки відключення світла можуть посилитись - експерт

За словами очільника НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, у разі різкого зниження температури до близько –20 °C енергосистема може опинитися під підвищеним навантаженням.

Щоб уникнути аварій, компанії доведеться посилювати балансувальні заходи, що потенційно призведе до введення додаткової черги в графіках погодинних відключень. Експерт наголошує, що такі кроки необхідні для забезпечення безаварійної роботи системи та стабільного енергопостачання, а споживачам радить готуватися до можливих змін у графіках.

Як повідомляв Главред, ситуація в енергосистемі залишається складною через нові ворожі атаки та негоду, що змусило тимчасово скасувати графіки та перейти до аварійних обмежень у Києві та ряді інших областей.

Крім того, під час нічної атаки 13 січня окупанти пошкодили в Одесі два енергетичні об'єкти ДТЕК.

Нагадаємо, що Житомир демонструє один із найнижчих рівнів відключень електроенергії в Україні, що пов’язують із системною роботою міста над створенням власних джерел генерації та підвищенням енергоефективності.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

