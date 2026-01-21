Світла не буде до семи годин: графіки відключень на Львівщині на 21 січня

Мешканці Шептицького району матимуть особливі графіки відключень світла.

https://glavred.net/energy/sveta-ne-budet-do-semi-chasov-grafiki-otklyucheniy-na-lvovshchine-na-21-yanvarya-10734038.html Посилання скопійоване

Відключення світла на Львівщині 21 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Якими будуть відключення у Львові і області 21 січня

Скільки годин без світла максимально будуть споживачі

Якими будуть графіки у Шептицькому районі

У середу, 21 січня, на Львівщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть для всіх груп споживачів. Про це повідомило Львівобленерго.

За інформацією обленерго, у середу мешканці Львова та області можуть залишатися без електропостачання до 7 години на добу. Відключення відбуватимуться один-два рази на день.

відео дня

Причиною запровадження обмежень є значний дефіцит потужності в енергосистемі. Енергетики закликають мешканців регіону економно споживати електроенергію та, за можливості, не вмикати одночасно потужні електроприлади, аби зменшити навантаження на мережу.

Графік відключень на 21 січня

Група 1.1 - електроенергії немає з 16:30 до 20:00.

Група 1.2 - електроенергії немає з 00:00 до 02:30, з 13:00 до 16:30.

Група 2.1 - електроенергії немає з 20:00 до 24:00.

Група 2.2 - електроенергії немає з 13:00 до 16:30.

Група 3.1 - електроенергії немає з 20:00 до 24:00.

Група 3.2 - електроенергії немає з 09:30 до 13:00.

Група 4.1 - електроенергії немає з 06:00 до 09:30, з 20:00 до 22:00.

Група 4.2 - електроенергії немає з 02:30 до 06:00, з 16:30 до 20:00.

Група 5.1 - електроенергії немає з 06:00 до 09:30, з 16:30 до 20:00.

Група 5.2 - електроенергії немає з 08:00 до 13:00.

Група 6.1 - електроенергії немає з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00.

Група 6.2 - електроенергії немає з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 16:30.

Дізнатися свою групу відключень можна на сайті "Львівобленерго", у чат-ботах компанії в Viber та Telegram, а також у мобільному застосунку КомКом.

Графіки відключень у Шептицькому районі

За вказівкою НЕК "Укренерго" тимчасово для споживачів Шептицького району діє окремий графік погодинних відключень. У зв’язку з цим, 21 січня у Шептицькому районі Львівської області години відсутності електропостачання за підчергами ГПВ (з урахуванням часу на оперативні перемикання) будуть такими:

Підчерги 1.2, 2.2 - без електроенергії з 11:00 до 15:30.

Підчерга 4.2 - без електроенергії з 11:00 до 15:30, а також з 23:00 21 січня до 03:30 22 січня.

Підчерги 3.1, 5.2 - без електроенергії з 07:00 до 11:30 та з 19:00 до 23:30.

Підчерга 6.2 (споживачі м. Шептицький) - без електроенергії з 03:00 до 07:30 та з 15:00 до 19:30.

Підчерга 6.2 (інші споживачі Шептицького району) - без електроенергії з 23:00 20 січня до 03:30 21 січня, а також з 15:00 до 19:30 21 січня.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Пункти незламності у Львові

На Львівщині наразі працюють 174 пункти незламності з 851 підготовлених. Решта пунктів перебуває у режимі готовності та може бути відкритою у найкоротші терміни. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Дізнатися адресу найближчого пункту незламності можна через застосунок "Дія". Для цього необхідно авторизуватися, перейти в розділ "Сервіси" та обрати "Незламність". На мапі можна дозволити доступ до геолокації або знайти пункти вручну, змінюючи масштаб. Сервіс доступний як онлайн, так і офлайн.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, у середу, 21 січня, в усіх регіонах України діятимуть погодинні відключення електроенергії та обмеження для промислових споживачів. В Укренерго зазначають, що графіки можуть змінюватися, тож актуальну інформацію радять перевіряти на сторінках облене

У ніч на 20 січня Росія здійснила масований повітряний удар по Україні, застосувавши ракети різних типів і дрони. Основний удар припав на Київщину, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Загалом РФ випустила понад 370 повітряних цілей, зокрема ракети "Циркон", "Іскандер", Х-101 та дрони Shahed.

Внаслідок цього в Україні запроваджували аварійні відключення електроенергії через наслідки масованої ракетно-дронової атаки. Найскладніша ситуація - у Києві та області, Харківській, Сумській, Донецькій і Полтавській областях.

Читайте також:

Про джерело: Львівобленерго Львівобленерго - оператор системи розподілу електроенергії на території Львівської області. Компанія забезпечує розподіл електричної енергії до побутових і непобутових споживачів, експлуатацію та обслуговування електромереж, а також приєднання нових об’єктів до мережі. Підприємство працює у складі енергетичної системи України та виконує функції відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред