Почались відключення світла: РФ масовано вдарила по заходу України, ситуація в областях

/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, alerts in ua

Вдень, 13 травня, російські окупаційні війська завдали масованого удару дронами по західних регіонах України. Вибухи було чутно у всіх західних областях, вже відомо про загиблих та поранених.

Аналітики OSINT-проєкту DeepState зазначають, що Росія наразі здійснює одну з найбільших від початку війни атак безпілотниками по західних регіонах України, і надалі зберігається ризик застосування балістичного озброєння по території країни.

На їхню думку, це є наслідком так званого тимчасового "перемир’я", яке Росія використала для накопичення ресурсів з метою подальших ударів по Україні та руйнування інфраструктури, зокрема цивільної.

"Позиція України була чіткою і людяною. Для росіян це просто цинічний шанс знову вбивати", - йдеться у повідомленні.

Львівська область

Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв про активну роботу сил ППО в області. Протягом кількох годин мешканці Львова та міст області отримувати сигнали про підвищений рівень небезпеки через загрозу ударів російських дронів. Активно працює наша протиповітряна оборона.

"Ситуація швидко змінюється. Будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу. Перейдіть у безпечне місце", - закликав він.

Крім того, мер Жовкви Олег Вольський зазначив, що місто залишилось без електроенергії через російську атаку.

"На жаль, у Жовкві, стався ворожий приліт в обʼєкт критичної інфраструктури. Місто без світла. Працюють надзвичайні служби. Прошу нічого не знімати та перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги", - зазначив він.

Згодом Вольський повідомив, що російські повітряні цілі завдали повторного удару по об'єкту критичної інфраструктури міста.

"Уклінно благаю усіх перебувати в безпечних місцях. Та в ніякому разі не наближатись до місця події. Працюють спеціальні служби", - звернувся він до мешканців.

Рівненська область

Керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомляв про влучання російського дрона у житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло троє людей, шестеро - поранені.

"Є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок.... Мої співчуття їхнім рідним та близьким", - повідомляв він.

Волинська область

Про масовану атаку дронів по Волинській області повідомляв керівник ОВА Роман Романюк.

"На область триває масована атака ворожими БпЛА типу "Шахед". Закликаю усіх дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укритті. Бережіть себе та близьких", - писав він.

Романюк також зазначив, за попередніми даними внаслідок російської атаки дронами в обласному центрі зафіксовано влучання у кілька нежитлових будівель.

Також РФ вдарила по Ковелю. В районі одного з об’єктів критичної інфраструктури пошкоджено автомобілі та житловий будинок, розташовані поруч.

Глава ОВА уточнив, що внаслідок російської атаки загиблих немає. Медичної допомоги потребували п’ятеро людей: одна особа в Луцьку та четверо в Ковелі.

"Дякуємо за ефективну роботу силам протиповітряної оборони області. Загалом станом на 17.00 в повітряному просторі області зафіксували 38 "Шахедів"", - додав він.

Мер Ковеля Ігор Чайка повідомив, що внаслідок атаки безпілотників на окремих ділянках восьми вулиць міста тимчасово обмежено рух транспорту.

Він закликав мешканців за можливості враховувати ці обмеження під час пересування містом і виїжджати лише за нагальної потреби.

Закарпаття

Начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що триває наймасованіша атака РФ на Закарпаття від початку повномасштабного вторгнення.

У кількох громадах зафіксовано вибухи.

Журналіст Віталій Глагола у Telegram повідомив, що в Сваляві дрон типу "Шахед" влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури.

Також зазначається, що Ужгород уперше з початку повномасштабної війни зазнав російських обстрілів.

"Російські "Шахеди" атакують Ужгород. Під ударами - промисловий район міста, склади та об’єкти критичної інфраструктури. За моєю інформацією, є влучання в промисловий район міста та в об’єкти критичної інфраструктури", - зазначав журналіст.

Новина доповнюється...

