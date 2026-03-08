Графіки суттєво скоротили: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 9 березня

Стежте за оновленнями від ДТЕК і ЦЕК, щоб завжди знати точний час відключень електроенергії.

Стежте за графіками ДТЕК та ЦЕК / Колаж: Главред, фото: скріншот, freepik.com

9 березня у Дніпрі та області можливі погодинні відключення електроенергії

Обмеження діятимуть з 08:00 до 24:00 залежно від черги споживачів

Відключення стосуються абонентів ДТЕК та ЦЕК за визначеними графіками

У понеділок, 9 березня в окремих регіонах України, зокрема у Дніпрі та Дніпропетровській області, діятимуть погодинні відключення електроенергії. Обмеження введено відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго".

За інформацією ДТЕК обмеження стосуватимуться деяких підчерг споживачів і триватимуть з 8:00 до кінця доби. Згідно з оприлюдненими графіками, електропостачання може обмежуватися від одного до двох разів на добу залежно від визначеної черги.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

Черга 1.1 - 18:00 - 22:00

Черга 1.2 - 08:00 - 11:00 / 18:00 - 21:30

Черга 2.1 - 18:00 - 22:00

Черга 2.2 - Не відключатиметься

Черга 3.1 - Не відключатиметься

Черга 3.2 - Не відключатиметься

Черга 4.1 - 21:30 - 24:00

Черга 4.2 - 15:00 - 18:00

Черга 5.1 - 15:00 - 18:00

Черга 5.2 - 15:00 - 18:00

Черга 6.1 - Не відключатиметься

Черга 6.2 - Не відключатиметься

Дізнатися точний час відключення для конкретної адреси можна через онлайн-сервіси на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

У диспетчерському центрі НЕК "Укренерго" зазначили, що для абонентів компанії ЦЕК графіки відключень діятимуть "упродовж дня — з 08:00 до 24:00 — відповідно до визначених черг".

Черга 1.1 - 22:00-24:00

Черга 3.1 - 15:00-18:00

Черга 3.2 - 15:00-18:00

Черга 4.1 - 08:00-11:00

Черга 4.2 - 15:00-18:00

Черга 5.1 - 18:00-22:00

Черга 5.2 - 18:00-22:00

Черга 6.2 - 18:00-22:00

Водночас компанія наголосила, що "протягом доби графік може змінюватися за розпорядженням НЕК 'Укренерго'".

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

Під час відключень електроенергії мешканці Дніпропетровщини можуть відвідати "Пункти незламності". Вони працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у робочі години.

У таких пунктах можна зігрітися, скористатися електрикою та водою, підзарядити гаджети, випити гарячого чаю та відпочити. Актуальний перелік адрес і графік роботи доступні на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Інші новини Дніпра

Як раніше писав Главред, у середу, 4 березня, у Дніпрі зафіксували чергове підвищення вартості пального на автозаправних станціях. Про зміни цін повідомляють місцеві телеграм-канали. Оператори ринку пояснюють перегляд цін нестабільною ситуацією у Перській затоці, що впливає на світові нафтові котирування.

Також у Дніпрі протягом тижня очікується поступове весняне потепління. За прогнозом сервісу Sinoptik, після прохолодного початку березня погода у місті стане значно комфортнішою.

Крім того, захоплення Дніпра може стати новою метою в разі нового наступу РФ. Про це заявив мер міста Борис Філатов, повідомляє Le Monde.

