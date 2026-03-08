Рус
Графіки суттєво скоротили: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 9 березня

Руслан Іваненко
8 березня 2026, 21:12
Стежте за оновленнями від ДТЕК і ЦЕК, щоб завжди знати точний час відключень електроенергії.
Стежте за графіками ДТЕК та ЦЕК / Колаж: Главред, фото: скріншот, freepik.com

Коротко:

  • 9 березня у Дніпрі та області можливі погодинні відключення електроенергії
  • Обмеження діятимуть з 08:00 до 24:00 залежно від черги споживачів
  • Відключення стосуються абонентів ДТЕК та ЦЕК за визначеними графіками

У понеділок, 9 березня в окремих регіонах України, зокрема у Дніпрі та Дніпропетровській області, діятимуть погодинні відключення електроенергії. Обмеження введено відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго".

За інформацією ДТЕК обмеження стосуватимуться деяких підчерг споживачів і триватимуть з 8:00 до кінця доби. Згідно з оприлюдненими графіками, електропостачання може обмежуватися від одного до двох разів на добу залежно від визначеної черги.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

Черга 1.1 - 18:00 - 22:00

Черга 1.2 - 08:00 - 11:00 / 18:00 - 21:30

Черга 2.1 - 18:00 - 22:00

Черга 2.2 - Не відключатиметься

Черга 3.1 - Не відключатиметься

Черга 3.2 - Не відключатиметься

Черга 4.1 - 21:30 - 24:00

Черга 4.2 - 15:00 - 18:00

Черга 5.1 - 15:00 - 18:00

Черга 5.2 - 15:00 - 18:00

Черга 6.1 - Не відключатиметься

Черга 6.2 - Не відключатиметься

Дізнатися точний час відключення для конкретної адреси можна через онлайн-сервіси на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

У диспетчерському центрі НЕК "Укренерго" зазначили, що для абонентів компанії ЦЕК графіки відключень діятимуть "упродовж дня — з 08:00 до 24:00 — відповідно до визначених черг".

Черга 1.1 - 22:00-24:00

Черга 3.1 - 15:00-18:00

Черга 3.2 - 15:00-18:00

Черга 4.1 - 08:00-11:00

Черга 4.2 - 15:00-18:00

Черга 5.1 - 18:00-22:00

Черга 5.2 - 18:00-22:00

Черга 6.2 - 18:00-22:00

Водночас компанія наголосила, що "протягом доби графік може змінюватися за розпорядженням НЕК 'Укренерго'".

Розташування "Пунктів незламності"

Під час відключень електроенергії мешканці Дніпропетровщини можуть відвідати "Пункти незламності". Вони працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у робочі години.

У таких пунктах можна зігрітися, скористатися електрикою та водою, підзарядити гаджети, випити гарячого чаю та відпочити. Актуальний перелік адрес і графік роботи доступні на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

