Графіки охоплять увесь день: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 20 січня

Руслан Іваненко
19 січня 2026, 21:11оновлено 19 січня, 21:49
У Дніпрі та області 20 січня запроваджують погодинні графіки відключень електроенергії протягом усього дня.
Свет, отключение
Можливі відключення світла до чотирьох разів на добу / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • 20 січня в усіх регіонах України заплановані відключення світла
  • У Дніпрі та області можливі 2–4 відключення на добу
  • Графіки діятимуть протягом усього дня

У вівторок, 20 січня, в усіх регіонах України заплановані обмеження споживання електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області світло може вимикатися від двох до чотирьох разів на добу, повідомляє ДТЕК.

"Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усього дня, а тривалість кожного вимкнення становитиме кілька годин", – зазначають у компанії.

У ДТЕК додали, що на Дніпропетровщині вже вдалося повернути світло у 192 тисячі домівок.

Графіки відключень ДТЕК для кожної черги

Черга 1.1:

  • 04:30 – 11:30,
  • 13:00 – 22:00

Черга 1.2:

  • 04:30 – 13:00,
  • 15:00 – 22:00

Черга 2.1:

  • 00:00 – 01:00,
  • 04:30 – 11:30,
  • 15:00 – 22:00

Черга 2.2:

  • 00:00 – 01:00,
  • 04:30 – 11:30,
  • 15:00 – 22:00

Черга 3.1:

  • 00:00 – 04:30,
  • 08:00 – 15:00,
  • 18:30 – 24:00

Черга 3.2:

  • 0:00 – 04:30,
  • 08:00 – 15:00,
  • 18:30 – 24:00

Черга 4.1:

  • 00:00 – 01:00,
  • 08:00 – 15:00,
  • 16:30 – 24:00

Черга 4.2:

  • 00:00 – 01:00,
  • 08:00 – 16:30,
  • 18:30 – 22:00

Черга 5.1:

  • 01:00 – 08:00,
  • 11:30 – 18:30,
  • 22:00 – 24:00

Черга 5.2:

  • 01:00 – 08:00,
  • 11:30 – 18:30,
  • 22:00 – 24:00

Черга 6.1:

  • 01:00 – 04:30,
  • 11:30 – 19:00,
  • 22:00 – 24:00

Черга 6.2:

  • 01:00 – 04:30,
  • 06:00 – 08:00,
  • 10:00 – 18:30,
  • 22:00 – 24:00

  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 20 січня
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 20 січня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 20 січня
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 20 січня Фото: ДТЕК

Точний час відключень у Дніпрі можна перевірити на сайті ДТЕК, вказавши адресу у відповідному віконечку.

Пункти незламності

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", які залишаються доступними для мешканців у разі потреби. Вони забезпечують можливість зігрітися, підзарядити гаджети та отримати базову допомогу під час перебоїв з електропостачанням.

Інформацію про адреси пунктів та графік їхньої роботи можна знайти на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації, а також на державному сервісі nezlamnist.gov.ua.

Як повідомляють в ОВА, "Пункти незламності" розміщені у будівлях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад та працюють у робочий час.

Графіки охоплять увесь день: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 20 січня
Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, У вівторок, 20 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, що наразі Київ стикається з рекордним дефіцитом електроенергії — 6,8 гігават-годин. Це найбільший показник, який спостерігається в українській енергосистемі з початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив доктор технічних наук, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі Київ24.

Крім того, міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із правлінням НЕК "Укренерго". Вони обговорили ключові завдання для стабілізації роботи енергосистеми та скорочення тривалості відключень у найбільш проблемних регіонах.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

