До 13,5 годин на добу без світла: графіки відключень на Львівщині на 24 січня

Субота для мешканців Львівщини мине в умовах значних обмежень енергоспоживання.

Відключення світла на Львівщині 24 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якими будуть відключення на Львівщині 24 січня

Скільки найбільше не буде світла

Де працюють пункти незламності

У суботу, 24 січня, на Львівщині діятимуть погодинні відключення електроенергії для всіх груп споживачів. Світло вимикатимуть до чотирьох разів на добу. Про це повідомило Львівобленерго.

За інформацією обленерго, мешканці Львова та області можуть залишатися без світла до 13,5 годин на добу. Відключення відбуватимуться три-чотири рази впродовж доби.

Причиною обмежень є дефіцит потужності в енергосистемі. Енергетики закликають мешканців економно використовувати електроенергію та, за можливості, не вмикати одночасно потужні прилади, щоб зменшити навантаження на мережу.

Графік відключень на 24 січня

Група 1

1.1 - електроенергії немає з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00.

1.2 - електроенергії немає з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00.

Група 2

2.1 - електроенергії немає з 04:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 18:00 до 22:00.

2.2 - електроенергії немає з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00.

Група 3

3.1 - електроенергії немає з 00:00 до 04:00, з 11:00 до 14:30, з 18:00 до 21:30.

3.2 - електроенергії немає з 04:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 18:00 до 21:30.

Група 4

4.1 - електроенергії немає з 04:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 18:00 до 21:30.

4.2 - електроенергії немає з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00.

Група 5

5.1 - електроенергії немає з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00.

5.2 - електроенергії немає з 04:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 18:00 до 21:30.

Група 6

6.1 - електроенергії немає з 04:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 18:00 до 21:30.

6.2 - електроенергії немає з 06:00 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00.

Графіки відключень на Львівщині 24 січня / Фото: Львівобленерго

Дізнатися свою групу відключень можна на сайті "Львівобленерго", у чат-ботах компанії в Viber та Telegram, а також у мобільному застосунку КомКом.

Пункти незламності у Львові

На Львівщині наразі працюють 174 пункти незламності з 851 підготовлених. Решта пунктів перебуває у режимі готовності та може бути відкритою у найкоротші терміни. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Дізнатися адресу найближчого пункту незламності можна через застосунок "Дія". Для цього необхідно авторизуватися, перейти в розділ "Сервіси" та обрати "Незламність". На мапі можна дозволити доступ до геолокації або знайти пункти вручну, змінюючи масштаб. Сервіс доступний як онлайн, так і офлайн.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у суботу, 24 січня, в Україні вводитимуть графіки погодинних відключень та обмежень потужності для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах. Таку команду дало Укренерго.

Також вранці 23 січня через пошкодження електростанцій та підстанцій в Україні ввели аварійні відключення електроенергії. Вціліле обладнання працює на межі потужності, тому диспетчери змушені були застосувати екстрені заходи.

Графіки планових відключень не діяли у Сумській, Харківській, Миколаївській, Одеській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Київській областях.

Про джерело: Львівобленерго Львівобленерго - оператор системи розподілу електроенергії на території Львівської області. Компанія забезпечує розподіл електричної енергії до побутових і непобутових споживачів, експлуатацію та обслуговування електромереж, а також приєднання нових об’єктів до мережі. Підприємство працює у складі енергетичної системи України та виконує функції відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

