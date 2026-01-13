Рус
Як будуть відключати світло в Черкасах і області 14 січня - новий графік

Юрій Берендій
13 січня 2026, 22:17
У Черкаській області на 14 січня запроваджують погодинні графіки відключення електроенергії для населення та промисловості.
Відключення світла Черкаси - з'явились графіки відключення світла для Черкаської області на 14 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • По всій території Черкаської області 14 січня будуть діяти графіки погодинних відключень світла
  • Обмеження будуть діяти протягом всього дня

Завтра, 14 січня, по всій території Черкаської області будуть діяти графіки погодинних відключень світла для населення та промисловості. Про це повідомляє Черкасиобленерго.

В обленерго повідомили, що через безперервні ворожі обстріли та наслідки попередніх масштабних ракетних і дронових атак по Черкаській області 14 січня за розпорядженням НЕК "Укренерго" буде введено графіки погодинних відключень електроенергії.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 14 січня
Графіки відключення світла у Черкаській області на 14 січня / Скріншот

Відключення світла 14 січня Черкаська область черга 1.1

1.1 01:00 - 03:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Відключення світла 14 січня Черкаська область черга 1.2

1.2 01:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

Відключення світла 14 січня Черкаська область черга 2.1

2.1 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 14 січня Черкаська область черга 2.2

2.2 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 14 січня Черкаська область черга 3.1

3.1 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Відключення світла 14 січня Черкаська область черга 3.2

3.2 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Відключення світла 14 січня Черкаська область черга 4.1

4.1 00:00 - 01:00, 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00

Відключення світла 14 січня Черкаська область черга 4.2

4.2 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Відключення світла 14 січня Черкаська область черга 5.1

5.1 05:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 14 січня Черкаська область черга 5.2

5.2 00:00 - 01:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 21:00

Відключення світла 14 січня Черкаська область черга 6.1

6.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 21:00 - 23:00

Відключення світла 14 січня Черкаська область черга 6.2

6.2 00:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 22:00

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чому Укренерго більш не публікує кількість черг відключень - думка експерта

Як раніше повідомляв Главред, у грудні 2025 року НЕК "Укренерго" припинило оприлюднювати дані про обсяги обмежень електроспоживання та кількість черг відключень через суттєві відмінності в енергетичній ситуації між регіонами. Про це повідомив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних і безпекових питань Михайло Гончар.

Він пояснив, що стан української енергосистеми має складний характер і значною мірою визначається роботою регіональних операторів розподільчих мереж.

"Зараз ми маємо ситуацію, коли регіональне становище дуже різне - в залежності від того, де ви перебуваєте. Є проблеми на Одещині, на Полтавщині, зовсім інша ситуація - у західних регіонах. Київ також залишається енергодефіцитним", - зазначив Гончар.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, унаслідок масштабних російських атак на енергетичні об’єкти в Україні тимчасово запроваджують аварійні відключення електроенергії.

Останніми днями держава-агресор систематично б’є по енергетичній інфраструктурі Києва та Київської області, через що ситуація з електропостачанням у регіоні ускладнюється. За інформацією ДТЕК Київські електромережі, до цієї ночі найбільші проблеми фіксувалися на Лівому березі столиці, однак після чергового удару РФ 13 січня аварійні відключення почали застосовуватися по всьому Києву.

Через перебої з електропостачанням у столиці та області частина супермаркетів була змушена тимчасово зупинити роботу, повідомили представники торговельних мереж.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Черкаси Черкаська область Черкащина Новини Черкаси Відключення світла Черкаська область
