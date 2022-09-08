Ціни підскочать ще двічі: експерт спрогнозував вартість продуктів до весни 2023-го

Ціни в магазинах кусатимуться, прогнозує Олександр Дорошенко / Фото УНІАН

Ціни на продукти в Україні з початку 2022 року вже зросли на 20-30%, але це ще не кінець. Продукти харчування подорожчають ще щонайменше двічі - на 10% в кінці року і потім ще навесні 2023-го. Такий прогноз озвучив підприємець, громадський діяч, економічний експерт Олексій Дорошенко.

За його словами, ціни ростуть через проблеми в економіці, світову кризу і зростання вартості палива, пише Obozrevatel.

"До кінця року ціни ще зростуть до 10%, але це буде практично стільки ж, скільки становить інфляція в нашій країні", – сказав Дорошенко і додав, що подорожчання э неминучим.

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Експерт прогнозує в 2023 році високу інфляцію, що позначиться і на цінниках в магазинах.

"На жаль, інфляція буде дуже високою і в наступному році, щонайменше 20 відсотків, можливо, до 30, а це означатиме, що за весну подорожчання також складе 10 відсотків", – резюмував Дорошенко.

Як повідомляв Главред, раніше член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, на які категорії товарів ціни піднімуться вже найближчим часом. Зокрема, в першу чергу виростуть ціни на продукти. Тому українцям потрібно готуватися до подорожчання продуктів і алкоголю на 10%. Також слід очікувати подорожчання палива на 3-4 грн.

Тим часом директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий прогнозує, що гречка впаде в ціні на 20% вже в жовтні. Як відомо, ціни на гречку в Україні рекордно злетіли з початком війни. За 1 кг гречаної крупи просили від 100 гривень. Як зазначають експерти, ціни можуть зовсім скоро впасти.

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