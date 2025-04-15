Мешканцям українського міста виплатять 10 тисяч гривень: як отримати допомогу

Що повідомили в СМР:
- Мешканці Сум, чиє житло пошкоджено внаслідок атаки РФ, можуть отримати допомогу
- Для реєстрації на грошову допомогу потрібно мати низку документів
- Гуманітарні організації виплачуватимуть українцям 10800 гривень
Мешканці Сумської громади, житло яких пошкоджено від атаки країни-агресорки Росії 13 квітня, можуть отримати багатоцільову грошову допомогу в укритті школи №4 при штабі з ліквідації наслідків НС.
Як повідомили у Сумській міській раді, реєстрацію проводять благодійні організації ГО "Мирне небо Харкова" та JERU. Жителі Сум зможуть отримати допомогу у розмірі 10800 гривень.
Для того, щоб отримати виплату потрібно надати низку документів, а саме:
- паспорт та ідентифікаційний код - оригінал або в додатку "Дія"
- документи, що засвідчують право власності на майно
- номер карткового рахунку в форматі IBAN
"Реєстрацію від однієї квартири може пройти один представник сім'ї. З оригіналами документів може підійти родич, якщо у постраждалого немає змоги", - зауважили в СМР.
Грошова допомога українцям - останні новини
Раніше повідомлялося, що українці, які безкоштовно розмістили в себе внутрішньо переміщених осіб, можуть оформити допомогу від держави за програмою "Прихисток".
Нагадаємо, Главред писав, що деякі українці можуть розраховувати на грошову допомогу від міжнародних організацій. Її сума становить 3 600 грн на особу на місяць і покриває тримісячний період.
Напередодні стало відомо, що українки в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях зможуть отримати фінансову допомогу. Мова йде про жінок з ініціативних груп з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сільських громад.
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Що таке Сумська міська рада?
Сумська міська рада — орган місцевого самоврядування в Сумській області, пише Вікіпедія.
Cумська міська рада є органом, що представляє міську громаду міста Суми та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження міського самоврядування, визначені Конституцією та законами України.
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