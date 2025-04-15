Мешканцям українського міста виплатять 10 тисяч гривень: як отримати допомогу

Реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу вже проводять.

https://glavred.net/economics/zhitelyam-ukrainskogo-goroda-vyplatyat-10-tysyach-griven-kak-poluchit-pomoshch-10656146.html Посилання скопійоване

Від однієї квартири реєстрацію може пройти лише один представник сім'ї / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Сумська міська рада

Що повідомили в СМР:

Мешканці Сум, чиє житло пошкоджено внаслідок атаки РФ, можуть отримати допомогу

Для реєстрації на грошову допомогу потрібно мати низку документів

Гуманітарні організації виплачуватимуть українцям 10800 гривень

Мешканці Сумської громади, житло яких пошкоджено від атаки країни-агресорки Росії 13 квітня, можуть отримати багатоцільову грошову допомогу в укритті школи №4 при штабі з ліквідації наслідків НС.

Як повідомили у Сумській міській раді, реєстрацію проводять благодійні організації ГО "Мирне небо Харкова" та JERU. Жителі Сум зможуть отримати допомогу у розмірі 10800 гривень.

відео дня

Для того, щоб отримати виплату потрібно надати низку документів, а саме:

паспорт та ідентифікаційний код - оригінал або в додатку "Дія"

документи, що засвідчують право власності на майно

номер карткового рахунку в форматі IBAN

"Реєстрацію від однієї квартири може пройти один представник сім'ї. З оригіналами документів може підійти родич, якщо у постраждалого немає змоги", - зауважили в СМР.

Грошова допомога українцям - останні новини

Раніше повідомлялося, що українці, які безкоштовно розмістили в себе внутрішньо переміщених осіб, можуть оформити допомогу від держави за програмою "Прихисток".

Нагадаємо, Главред писав, що деякі українці можуть розраховувати на грошову допомогу від міжнародних організацій. Її сума становить 3 600 грн на особу на місяць і покриває тримісячний період.

Напередодні стало відомо, що українки в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях зможуть отримати фінансову допомогу. Мова йде про жінок з ініціативних груп з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сільських громад.

Більше новин:

Що таке Сумська міська рада? Сумська міська рада — орган місцевого самоврядування в Сумській області, пише Вікіпедія. Cумська міська рада є органом, що представляє міську громаду міста Суми та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження міського самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред