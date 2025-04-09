Група українців може отримати майже по 11 тисяч гривень: хто у списку

Виплати будуть нараховувати протягом трьох місяців по 3600 гривень.

https://glavred.net/economics/gruppa-ukraincev-mozhet-poluchit-pochti-po-11-tysyach-griven-kto-v-spiske-10654460.html Посилання скопійоване

Для кого передбачена грошова допомога / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Хто може отримати допомогу від ООН

Як подати заявку на отримання коштів

Деякі українці можуть розраховувати на грошову допомогу від міжнародних організацій. Її сума становить 3 600 грн на особу на місяць і покриває тримісячний період. Про це повідомляють представники Агенції ООН у Telegram-каналі.

Хто може отримати грошову допомогу?

Агенція ООН у справах біженців розпочала реєстрацію на виплати для мешканців Сумської області. Підтримка буде надана двом групам населення, а саме:

відео дня

вимушено переміщеним особам (перемістилися впродовж останніх шести місяців);

біженцям, які повернулися в Україну, або до місць постійного проживання, після вимушеного переміщення у зв'язку з воєнними діями.

Грошова допомога буде надаватися групі населення, які підпадають під наступні вимоги:

у громадян невеликі фінансові можливості (дохід на одну особу в родині не вищий за 5,4 тис. грн);

родина має тільки одного з батьків, який виховує неповнолітню дитину чи кількох дітей, дбає про людей похилого віку;

у сім'ї є лише особи похилого віку, які займаються вихованням неповнолітніх дітей;

родина має тяжкохворих осіб чи людей з інвалідністю.

Сума соціальних виплат становитиме 3 600 грн на особу на місяць та надаватиметься впродовж трьох місяців. Тобто одна людина може отримати допомогу в сумі 10 800 грн.

Щоб отримати виплати, спершу потрібно зареєструватися. Заявки прийматиме від жителів с. Лебединий Бобрик (Лебединська ТГ) Благодійний фонд "Право на захист" 11 квітня 2025 року. Українці зможуть потрапити на прийом у пункт збору даних лише за попереднім записом. Адреса прийому: вул. Центральна, 24 (11:00 — 15:00).

Записатися на прийом можна за номером телефону, який вказаний на офіційній сторінці організацію у Telegram.

Перелік документів, які потрібні для отримання допомоги:

документ, що посвідчує особу;

податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) головного заявника;

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо);

особистий номер телефону.

"Для збору даних мають бути присутні всі члени родини", - наголошують у благодійному фонді.

Допомога українцям - останні новини

Нагадаємо, педагоги Олександрійської громади (Кіровоградська область) отримуватимуть щомісячну доплату в дві тисячі гривень. За його словами міського голови Сергія Кузьменка, вже в квітні вчителі шкіл, вихователі у садках та педагоги позашкільних закладів отримуватимуть додаткові до зарплати кошти. Фінансування відбуватиметься з місцевого бюджету.

Як писав Главред з посиланням на організаторів благодійного фонду "Вітри змін", українки в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях зможуть отримати фінансову допомогу. Ще жінкам ВПО допоможуть із працевлаштуванням.

Також українці можуть подати заявку на виплату 5000 гривень для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Йдеться про сім'ї військовослужбовців, які проживають у населених пунктах Івано-Франківської громади.

Інші новини:

Що таке управління верховного комісара ООН у справах біженців? Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) — організація системи ООН, що займається наданням допомоги біженцям. Штаб-квартира-в Женеві, є представництва в багатьох столицях і конфліктних точках по всьому світу. Очолює управління Верховний комісар ООН у справах біженців. З 1 січня 2016 року ним став Філіппо Гранді, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред