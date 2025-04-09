Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Група українців може отримати майже по 11 тисяч гривень: хто у списку

Маріна Фурман
9 квітня 2025, 14:53
461
Виплати будуть нараховувати протягом трьох місяців по 3600 гривень.
кредитная карта, деньги
Для кого передбачена грошова допомога / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Хто може отримати допомогу від ООН
  • Як подати заявку на отримання коштів

Деякі українці можуть розраховувати на грошову допомогу від міжнародних організацій. Її сума становить 3 600 грн на особу на місяць і покриває тримісячний період. Про це повідомляють представники Агенції ООН у Telegram-каналі.

Хто може отримати грошову допомогу?

Агенція ООН у справах біженців розпочала реєстрацію на виплати для мешканців Сумської області. Підтримка буде надана двом групам населення, а саме:

відео дня
  • вимушено переміщеним особам (перемістилися впродовж останніх шести місяців);
  • біженцям, які повернулися в Україну, або до місць постійного проживання, після вимушеного переміщення у зв'язку з воєнними діями.

Грошова допомога буде надаватися групі населення, які підпадають під наступні вимоги:

  • у громадян невеликі фінансові можливості (дохід на одну особу в родині не вищий за 5,4 тис. грн);
  • родина має тільки одного з батьків, який виховує неповнолітню дитину чи кількох дітей, дбає про людей похилого віку;
  • у сім'ї є лише особи похилого віку, які займаються вихованням неповнолітніх дітей;
  • родина має тяжкохворих осіб чи людей з інвалідністю.

Сума соціальних виплат становитиме 3 600 грн на особу на місяць та надаватиметься впродовж трьох місяців. Тобто одна людина може отримати допомогу в сумі 10 800 грн.

Щоб отримати виплати, спершу потрібно зареєструватися. Заявки прийматиме від жителів с. Лебединий Бобрик (Лебединська ТГ) Благодійний фонд "Право на захист" 11 квітня 2025 року. Українці зможуть потрапити на прийом у пункт збору даних лише за попереднім записом. Адреса прийому: вул. Центральна, 24 (11:00 — 15:00).

Записатися на прийом можна за номером телефону, який вказаний на офіційній сторінці організацію у Telegram.

Перелік документів, які потрібні для отримання допомоги:

  • документ, що посвідчує особу;
  • податковий номер (необхідний для виплати допомоги);
  • свідоцтво про народження дітей (за наявності);
  • міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) головного заявника;
  • будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо);
  • особистий номер телефону.

"Для збору даних мають бути присутні всі члени родини", - наголошують у благодійному фонді.

Допомога українцям - останні новини

Нагадаємо, педагоги Олександрійської громади (Кіровоградська область) отримуватимуть щомісячну доплату в дві тисячі гривень. За його словами міського голови Сергія Кузьменка, вже в квітні вчителі шкіл, вихователі у садках та педагоги позашкільних закладів отримуватимуть додаткові до зарплати кошти. Фінансування відбуватиметься з місцевого бюджету.

Як писав Главред з посиланням на організаторів благодійного фонду "Вітри змін", українки в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях зможуть отримати фінансову допомогу. Ще жінкам ВПО допоможуть із працевлаштуванням.

Також українці можуть подати заявку на виплату 5000 гривень для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Йдеться про сім'ї військовослужбовців, які проживають у населених пунктах Івано-Франківської громади.

Інші новини:

Що таке управління верховного комісара ООН у справах біженців?

Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) — організація системи ООН, що займається наданням допомоги біженцям. Штаб-квартира-в Женеві, є представництва в багатьох столицях і конфліктних точках по всьому світу. Очолює управління Верховний комісар ООН у справах біженців. З 1 січня 2016 року ним став Філіппо Гранді, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ООН новини України грошова допомога
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Китайські солдати воюють в Україні: як реагує світ та кого насправді взяли в полон

Китайські солдати воюють в Україні: як реагує світ та кого насправді взяли в полон

16:30Фронт
Загроза наступу РФ на Суми та Харків: у ЦПД зробили важливу заяву

Загроза наступу РФ на Суми та Харків: у ЦПД зробили важливу заяву

14:50Україна
ЗСУ відновили позиції на сході: у DeepState назвали, де просунувся ворог

ЗСУ відновили позиції на сході: у DeepState назвали, де просунувся ворог

13:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар різко подешевшає: наскільки знеціниться американська валюта і яка причина

Долар різко подешевшає: наскільки знеціниться американська валюта і яка причина

Гороскоп на завтра 10 квітня: Дівам - важливі новини, Терезам - подарунок

Гороскоп на завтра 10 квітня: Дівам - важливі новини, Терезам - подарунок

Так тримати: Захарова поставила Аллу Пугачову у приклад всім росіянам

Так тримати: Захарова поставила Аллу Пугачову у приклад всім росіянам

Зміни зачеплять всіх водіїв: в Україні вводять нові правила з 1 травня

Зміни зачеплять всіх водіїв: в Україні вводять нові правила з 1 травня

Останні новини

16:33

Вимирання динозаврів було до падіння астероїда: вчені розвіяли міф

16:30

Китайські солдати воюють в Україні: як реагує світ та кого насправді взяли в полонВідео

16:21

Як пройти маршрут МРЕО в Білій Церкві: інструкція для майбутніх водіївВідео

16:11

Як розмножити смородину навесні: унікальний спосіб зі 100% приживлюваністю

16:11

Ціна полетить вниз: експерт відповів, коли в Україні здешевшає пальне

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариЦіни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари
16:03

"Золотий куш" з неба: квітень приготував приємні сюрпризи для ТОП-4 знаків

15:57

Трамп може домовиться з Путіним: з'явився тривожний прогноз

15:56

Європа боїться послаблення оборони НАТО на тлі погроз США - ЗМІ

15:49

Ціна на ліки формується не в аптеках, а у виробників, - економіст

Реклама
15:43

"Ходячий скелет": діти Анджеліни Джолі б'ють на сполох

15:36

Забрала дітей і маму та виїхала з країни: де зараз третя дружина Тігіпка

15:35

Чим відрізняються 2 вчительки: треба мати "зір орла", щоб розгадати загадку за 19 секунд

15:19

Не такий, як в магазинах: люди тільки дізнались, як виглядає "справжній" бананВідео

15:04

Гроші на вітер: експерти назвали ТОП-3 кросовери, які постійно ламаються

14:53

Група українців може отримати майже по 11 тисяч гривень: хто у списку

14:50

Загроза наступу РФ на Суми та Харків: у ЦПД зробили важливу заяву

14:37

Водії будуть здивовані: що насправді означає логотип Volkswagen

14:32

ЗСУ відсувають лінію оборони: аналітик повідомив про успіх на Бєлгородщині

14:22

Картопля, покрита паростками: лікарі відповіли, чи можна її їсти та які ризики

14:03

Як виглядати краще та як приховати зайву вагу на фото

Реклама
13:55

Викидати коробки від цукерок не варто: що із них можна зробитиВідео

13:45

ЗСУ відновили позиції на сході: у DeepState назвали, де просунувся ворог

13:43

Деякі пенсіонери можуть залишитися без виплат: у чому причина

13:40

Меган Маркл зізналася, на чому заробляла гроші в ранньому дитинстві

13:38

Виконання мобілізаційного плану на місяць: головком ЗСУ зробив заяву

13:37

У яслах недобір: експерт пояснила, чому в Україні дітей не приводять у садки

13:02

"Важливий крок": Ірина Сопонару повідомила про поповнення у шлюбі з британцем

13:02

Дочка Заворотнюк народила і розсекретила стать та ім'я дитиниВідео

12:43

"Як тільки приземлився": Сирський про деталі удару по ядерному ракетоносцю РФ

12:39

Роббі Вільямс ошелешив важкими наслідками від прийому ліків для схуднення

12:36

Митна війна Трампа набирає обертів: світові ціни на нафту знизилися

12:31

Масштабний штраф або втрата прав: власники яких авто в Україні попадуть під удар

12:30

Хуртовина, морози та сильний вітер: атмосферні фронти несуть в Україну негоду

12:17

Прикрасить ваш стіл: печінковий торт із секретним інгредієнтом за новим рецептомВідео

12:13

Долар чи євро: експерт відповів, яку валюту краще купувати у квітні 2025 року

12:09

У Китаї прокоментували участь своїх військовослужбовців у війні проти України

11:51

Перед Великоднем дорожчає важливий продукт: скільки коштує 1 кг борошна в Україні

11:45

"Путін не зможе продовжувати бойові дії": США придумали, як добити режим РФ

11:37

"Наступ уже почався": Сирський назвав дві області, які стали цілями РФ

11:15

Деякі українці зможуть не сплачувати за комунальні послуги: хто отримає пільги

Реклама
11:01

Китайський гороскоп на завтра 10 квітня: Коням - ненависть, Тиграм - непорозуміння

10:57

Оточення великого міста: в ЗСУ попередили про небезпеку на Донеччині

10:55

Десятки росіян злетіли в повітря: ЗСУ на півдні підірвали КП артполку РФВідео

10:47

Співкамерники "здали" актора Єфремова в день звільнення

10:47

Де захована лампочка: лише "генії головоломок" вгадають за 5 секунд

10:41

Чи потрібно Україні відновлювати Каховську ГЕС: відповідь експертаВідео

10:16

"У мене немає корони на голові": Ярмоленко вибачився перед фанатомВідео

10:06

"Цілують мене в дупу": Трамп "затролив" країни, що хочуть укласти угоди з США

09:54

У Литві збунтувалися проти Крістіни Орбакайте - умова від влади

09:51

Вибухи та "прильоти" у двох областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти