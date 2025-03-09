Чи чекати зростання долара в Україні наступного тижня: з'явився прогноз банкіра

Експерт спрогнозував скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні до 16 березня.

https://glavred.net/economics/zhdat-li-rosta-dollara-v-ukraine-na-sleduyushchey-nedele-poyavilsya-prognoz-bankira-10645739.html Посилання скопійоване

Курс валют на наступний тиждень / Коллаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс валют в Україні до 16 березня

Від яких чинників буде залежати ситуація на ринку

У неділю, 9 березня, ціна долара на "чорному" ринку впала на декілька копійок, водночас вартість євро зросла. Однак офіційний курс валют НБУ порівняно з попереднім днем не змінився. Нинішня ситуація на валютному ринку свідчить про відносну стабільність. Про це заявив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Банкір спрогнозував скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні на наступному тижні.

відео дня

За його словами, майбутній розвиток ситуації на ринку залежатиме від того, як працюватиме Національний банк, а також від впливу внутрішніх і зовнішніх факторів.

Лєсовий запевнив, що курс долара до 16 березня перебуватиме в межах 41,4 - 42 гривні за долар на міжбанку і 41,4 - 42 гривні за долар на готівковому ринку.

Таким чином, 100 доларів у гривнях в Україні коштуватимуть 4140 - 4200 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдуться українцям 41400 - 42000 гривень.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Як писав Главред, нова політика президента США Дональда Трампа створює напругу на світових фінансових ринках. Як наслідок, на валютні ринки, в тому числі й український, впливає постійний психологічний і економічний тиск. За даними аналітика Олексія Козирєва, середньорічний курс може становити близько 43 гривень за долар.

Нещодавно аналітик Мінфіну повідомив, що з огляду на стрибки євро та просідання долара на світовому валютному ринку, волатильність на українському ринку за курсом цих валют зросте. Але це не означає, що українцям потрібно негайно бігти в обмінники, підкреслив аналітик.

Тим часом голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро.

Читайте також:

Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред