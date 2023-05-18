Мінімум 28 тисячі гривень: в Україні підвищують зарплати медикам

Постанова поширюється на медичних працівників закладів охорони здоров'я, які мають контракт з Національною службою здоров'я.

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Зарплати лікарям підвищать / Колаж Главред, фото pixabay.com, УНІАН

В Україні медичним працівникам, які надають екстрену і спеціалізовану медичну допомогу на прифронтових територіях і в зоні бойових дій, збільшать мінімальну зарплату.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, відповідне рішення підтримав уряд, взявши до уваги ініціативу щодо підвищення заробітних плат бюджетникам.

Повідомляється, що йдеться про встановлення нового рівня зарплати для:

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лікарів,

фармацевтів,

спеціалістів з реабілітації,

медичних сестер,

молодших медичних працівників, які працюють в небезпечних умовах поблизу лінії фронту.

Постанова поширюється на медичних працівників закладів охорони здоров'я, які мають контракт з Національною службою здоров'я.

У МОЗ зазначили, що постанова діятиме до кінця 2023 року.

Мінімальна зарплата для медиків на території активних бойових дій

Згідно з наказом Мінреінтеграції, на територіях активних бойових дій встановлена заробітна плата на рівні не менше:

28 тисяч гривень - для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров'я та професіоналів з вищою немедичною освітою в галузі охорони здоров'я;

18 тисяч гривень - для медсестер і медбратів;

9 тисяч гривень - для молодших медпрацівників.

Розмір мінімальної зарплати медиків на прифронтових територіях

На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), згідно з наказом Мінреінтеграції, встановлена заробітна плата на рівні не менше:

23 тисячі гривень - для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров'я та професіоналів з вищою немедичною освітою в галузі охорони здоров'я;

15 500 гривень - для медсестер та медбратів;

8 тисяч гривень - для молодших медпрацівників.

Зарплати медиків

Нагадаємо, в Україні у 2022 році підняли заробітна платня працівникам медичної сфери.

Кабінет Міністрів України 12 січня 2022 року видав постанову, згідно з яким держава підвищує рівень заробітної плати лікарям і медичному персоналу. Мінімальний оклад лікаря, який працює в державному або комунальному медичному закладі повний робочий день, повинен скласти 20 тисяч гривень.

Середній медичний персонал (фахівці з початковим / першим рівнем вищої медосвіти) повинен отримувати мінімум 13 тисяч гривень.

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