Малюська попросив ChatGPT законопроект про проституцію: за 30 секунд отримав неймовірний результат

Міністерство юстиції очікують кадрові зміни вже з понеділка, пожартував Денис Малюська після того, як отримав заготівлю законопроекту про проституцію.

ChatGPT за 30 секунд написав Малюську законопроект про легалізацію проституції / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Міністр юстиції України Денис Малюська вирішив протестувати чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT.

Він запропонував програмі написати законопроект про легалізацію проституція. Бот впорався із завданням всього за 30 секунд.

Результатами тексту ChatGPT глава Мін'юсту поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Міністр позитивно оцінив роботу бота і пожартував, що в такій ситуації його відомство вже з понеділка можуть очікувати скорочення.

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Малюська показав результати тесту чат-бота ChatGPT / Facebook Д. Малюська

"Попросив chat gpt написати законопроект. Написало за 30 секунд. Підозрюю, Мін'юст чекають скорочення вже з понеділка", - підкреслив Денис Малюська.

Довідка

Що таке ChatGPT

ChatGPT -це спеціальний чат-бот зі штучним інтелектом, який розробила компанія OpenAI. Принцип його роботи полягає в тому, що він відповідає на запити людей в діалоговому режимі.

Чат-бот запустили в роботу 30 листопада минулого року. Користувачі зацікавилися ChatGPT через можливість написання коду, створення тексту, перекладу та отримання відповідей на питання. Втім, точність відповідей бота за фактами піддавалася критиці.

Бот доступний у багатьох країнах, крім Китаю, Росії, Білорусі, Афганістану, Венесуели та Ірану.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 18 лютого повідомив, що ChatGPT тепер доступний і в Україні.

"ChatGPT тепер доступний в Україні. Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням - офіційні листи, дзвінки і зустріч з керівництвом", - підкреслив Федоров.

Ініціативи з легалізації проституції в Україні: