Малюська попросив ChatGPT законопроект про проституцію: за 30 секунд отримав неймовірний результат

Міністр юстиції України Денис Малюська вирішив протестувати чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT.
Він запропонував програмі написати законопроект про легалізацію проституція. Бот впорався із завданням всього за 30 секунд.
Результатами тексту ChatGPT глава Мін'юсту поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Міністр позитивно оцінив роботу бота і пожартував, що в такій ситуації його відомство вже з понеділка можуть очікувати скорочення.
"Попросив chat gpt написати законопроект. Написало за 30 секунд. Підозрюю, Мін'юст чекають скорочення вже з понеділка", - підкреслив Денис Малюська.
Довідка
Що таке ChatGPT
ChatGPT -це спеціальний чат-бот зі штучним інтелектом, який розробила компанія OpenAI. Принцип його роботи полягає в тому, що він відповідає на запити людей в діалоговому режимі.
Чат-бот запустили в роботу 30 листопада минулого року. Користувачі зацікавилися ChatGPT через можливість написання коду, створення тексту, перекладу та отримання відповідей на питання. Втім, точність відповідей бота за фактами піддавалася критиці.
Бот доступний у багатьох країнах, крім Китаю, Росії, Білорусі, Афганістану, Венесуели та Ірану.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 18 лютого повідомив, що ChatGPT тепер доступний і в Україні.
"ChatGPT тепер доступний в Україні. Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням - офіційні листи, дзвінки і зустріч з керівництвом", - підкреслив Федоров.
Ініціативи з легалізації проституції в Україні:
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