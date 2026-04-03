За посилки доведеться платити більше: "Укрпошта" підвищила тарифи

Коротко:
- "Укрпошта" підвищила тарифи на пересилання посилок
- Зокрема, вартість найменших посилок зросла на 5 гривень
- Причина підняття цін - зростання операційних витрат
З 1 квітня "Укрпошта" підвищила частину тарифів на пересилання посилок. Про це йдеться на сайті компанії.
Зазначається, що для найменших посилок вартість підвищилася на 5 грн. Водночас частина пріоритетних тарифів залишиться без змін.
"Більш помітне коригування стосуватиметься тих категорій, де чинні тарифи більше відставали від фактичної собівартості доставки. А також більш габаритних відправлень", - йдеться в повідомленні.
Нові тарифи на "Укрпошті"
Згідно з новими розцінками, невелику посилку (об'ємом до 1 500 куб.см) відправити по Україні за базовим тарифом тепер коштує 50 грн. Ціни на інші габарити наступні:
- від 1 500 до 4 000 куб.см – 55 грн;
- від 4 000 до 8 000 куб.см – 80 грн;
- від 8 000 до 20 000 куб.см – 85 грн;
- від 20 000 до 80 000 куб.см – 140 грн;
- від 80 000 до 120 000 куб.см – 150 грн.
Варто підкреслити, що нові тарифи встановлено й на інші типи відправлень.
Водночас, причиною підвищення тарифів є зростання операційних витрат, насамперед на пальне, обслуговування інфраструктури, підтримку безперервної роботи мережі в умовах блекаутів.
"Додатковий тиск на витрати створюють і наслідки ворожих обстрілів. Зокрема, потреба у відновленні автотранспорту та відділень", - підсумували в компанії.
Ліквідація пільги на міжнародні посилки
Як відомо, Верховна Рада не підтримала законопроєкт, який мав запустити автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи - від сервісів перевезень до маркетплейсів і онлайн-оренди житла.
Нардеп Ярослав Железняк говорив, що уряд готувався суттєво розширити законопроєкт, включивши до нього весь пакет вимог МВФ. Серед запланованих норм:
- ліквідація пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро;
- запровадження ПДВ для ФОП;
- закріплення військового збору на рівні 5% навіть після завершення воєнного стану.
Тарифи - останні новини
Як повідомляв Главред, через різке подорожчання пального та зростання витрат міста по всій Україні змушені переглядати та піднімати тарифи й умови роботи громадського транспорту.
Експерт з енергетики Юрій Корольчук говорив, що через складну ситуацію в енергосистемі та пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні вже цього року можуть зрости тарифи на електроенергію для населення.
Крім того, мобільний оператор Vodafone Україна оголосив про значне підвищення тарифів на один зі своїх популярних пакетів.
Про джерело: Укрпошта
Укрпошта - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні, пише Вікіпедія.
