За посилки доведеться платити більше: "Укрпошта" підвищила тарифи

Нові тарифи вже почали діяти з 1 квітня.

Нові тарифи на "Укрпошті"

Коротко:

"Укрпошта" підвищила тарифи на пересилання посилок

Зокрема, вартість найменших посилок зросла на 5 гривень

Причина підняття цін - зростання операційних витрат

З 1 квітня "Укрпошта" підвищила частину тарифів на пересилання посилок. Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що для найменших посилок вартість підвищилася на 5 грн. Водночас частина пріоритетних тарифів залишиться без змін.

"Більш помітне коригування стосуватиметься тих категорій, де чинні тарифи більше відставали від фактичної собівартості доставки. А також більш габаритних відправлень", - йдеться в повідомленні.

Нові тарифи на "Укрпошті"

Згідно з новими розцінками, невелику посилку (об'ємом до 1 500 куб.см) відправити по Україні за базовим тарифом тепер коштує 50 грн. Ціни на інші габарити наступні:

від 1 500 до 4 000 куб.см – 55 грн;

від 4 000 до 8 000 куб.см – 80 грн;

від 8 000 до 20 000 куб.см – 85 грн;

від 20 000 до 80 000 куб.см – 140 грн;

від 80 000 до 120 000 куб.см – 150 грн.

Варто підкреслити, що нові тарифи встановлено й на інші типи відправлень.

Водночас, причиною підвищення тарифів є зростання операційних витрат, насамперед на пальне, обслуговування інфраструктури, підтримку безперервної роботи мережі в умовах блекаутів.

"Додатковий тиск на витрати створюють і наслідки ворожих обстрілів. Зокрема, потреба у відновленні автотранспорту та відділень", - підсумували в компанії.

Ліквідація пільги на міжнародні посилки Як відомо, Верховна Рада не підтримала законопроєкт, який мав запустити автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи - від сервісів перевезень до маркетплейсів і онлайн-оренди житла. Нардеп Ярослав Железняк говорив, що уряд готувався суттєво розширити законопроєкт, включивши до нього весь пакет вимог МВФ. Серед запланованих норм: ліквідація пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро;

запровадження ПДВ для ФОП;

закріплення військового збору на рівні 5% навіть після завершення воєнного стану.

Про джерело: Укрпошта Укрпошта - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні, пише Вікіпедія.

