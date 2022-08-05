Залишилися без стажу і можуть позбутися пенсій: у Мінсоцполітики розповіли, які пенсіонери під загрозою

У Мінсоцполітики розповіли, які пенсіонери під загрозою / Колаж фото УНІАН

В даний час на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів, про які в українських чиновників немає достовірних даних. Таку статистику в інтерв'ю озвучила керівник Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович.

"З 2014 року там перебували 1 млн 277 тис.пенсіонерів, з них 1 млн 160 тис. перепризначилися, тобто виїжджали на підконтрольну територію і підтвердили свій статус, а 117 тис. осіб не зверталися, і ми не знаємо, що з ними. З урахуванням нових окупованих територій таких пенсіонерів близько 3 млн", — сказала чиновниця.

Але найбільш тривожною, каже Жолнович, їй видається ситуація з тими пенсіонерами, які не "перепризначилися" — за всі вісім років російської окупації страховий стаж їм не йшов, навіть якщо люди працювали на якихось підприємствах.

"Поки вони не платять єдиний соціальний внесок, їх страховий стаж не буде зараховуватися ні в якому вигляді", — сказала міністр.

Що стосується верифікації пенсійних виплат на знову окупованих територіях, міністр зазначила, що якимось чином зв'язок підтримується. І, якщо є інформація про смерть людини, то Пенсійний фонд припиняє виплати.

"І якщо ми побачимо, що шість місяців ми нараховуємо, а руху коштів по банку немає, ми припиняємо нарахування. Саме призупиняємо, тому що ми не знаємо, чи може та людина зняти ці гроші, або з ним вже щось сталося. А так намагаємося нараховувати, бо все ж резюмуємо, що люди живі", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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