Пенсіонери виплатять надбавки: хто та як може отримати доплати

Отримати надбавки зможуть внутрішньо переміщені пенсіонери.
В Україні пенсіонери зможуть отримати 20% надбавки до пенсії. Їх зможуть отримати внутрішньо переміщені пенсіонери. Про це заявила керівник Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Галина Недзельська в ефірі інформаційного телемарафону.
"Для того, щоб отримати надбавку до пенсії (внутрішньо переміщена - Главред) особа має звернутися до органу Пенсійного фонду особисто або через портал електронних послуг, якщо має кваліфікований електронний підпис, і подати звернення і документ, який засвідчує, що людина живе зараз в гірському населеному пункті", - сказала вона.
Посвідчення отримати можна в ЦНАП або територіальною громадою. Людина обов'язково повинна мати це посвідчення, підкреслила Недзельська.
Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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