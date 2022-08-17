Пенсіонери виплатять надбавки: хто та як може отримати доплати

Пенсіонери отримають надбавки до пенсії / ru.slovoidilo.ua

В Україні пенсіонери зможуть отримати 20% надбавки до пенсії. Їх зможуть отримати внутрішньо переміщені пенсіонери. Про це заявила керівник Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Галина Недзельська в ефірі інформаційного телемарафону.

"Для того, щоб отримати надбавку до пенсії (внутрішньо переміщена - Главред) особа має звернутися до органу Пенсійного фонду особисто або через портал електронних послуг, якщо має кваліфікований електронний підпис, і подати звернення і документ, який засвідчує, що людина живе зараз в гірському населеному пункті", - сказала вона.

Посвідчення отримати можна в ЦНАП або територіальною громадою. Людина обов'язково повинна мати це посвідчення, підкреслила Недзельська.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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