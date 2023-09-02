Виплати для пенсіонерів від ООН: хто в Україні має право і на яку суму

Всесвітня продовольча програма ООН надає грошова допомога пенсіонерам, які проживають на території активних бойових дій.

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ООН доплачує пенсіонерам до пенсій ту суму, якої не вистачає до 3 тисяч грн, / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

ООН надає допомогу пенсіонерам, які проживають на території активних бойових дій. Але тільки тим, у кого пенсія становить менше 3 тисяч грн. Про це пише портал "Обозрєватєль" з посиланням на співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН.

"Зі зростанням цін через війну мільйони людей в регіонах постраждали від бойових дій, їм важко дозволити собі речі першої необхідності, багато хто змушений скорочувати кількість прийомів їжі або купувати їжу менш якісну і менш поживну", – говорить директор Всесвітньої продовольчої програми в Україні Метью Голлінгворт.

За його словами, ООН доплачує до пенсії ту суму, якої не вистачає до 3 тисяч грн, а мінімальний розмір допомоги – 100 грн на місяць.

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Як кажуть в ООН, на даний момент допомогу отримують близько 260 тисяч пенсіонерів (і кожен буде отримувати гроші не менше чотирьох місяців поспіль).

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як говорила чиновниця, в той час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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