Виплата 1000 гривень стартувала: гендиректор 'Укрпошти' пояснив, як отримати кошти

Українці, які отримують пенсії та субсидії через "Укрпошту", отримають 1000 гривень в рамках програми "Зимова єПідтримка", розповів Ігор Смілянський.

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Як отримати тисячу гривень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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З 4 грудня українці, які отримують пенсії через "Укрпошту", отримають 1000 грн

Готівкою "Укрпошта" кошти не надаватиме

Гроші можна витратити на комунальні послуги, продукти, ліки або товари українського виробництва

З 4 грудня 2024 року в межах програми "Зимова єПідтримка" українці, які зазвичай отримують пенсії та субсидії через "Укрпошту", отримають 1000 гривень. Механізм виплати буде максимально зручним — не потрібно писати заяви чи йти до відділення. Про це розповів в етері телемарафону генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"В кожного з цих людей є свій день. Тобто, не треба за один день всім приходити, створювати черги. Як і зазвичай, якщо до дому приходила листоноша і приносила пенсію, точно так ви можете почекати листоношу у свій день. Вона прийде, ви вирішите, саме як ви будете витрачати цю тисячу гривень – або на комунальні платежі, або на продукти, або на ліки, або на якісь інші товари українського виробництва. І "Укрпошта" зможе вам їх доставити. Тому, максимально простий і зручний процес для людей", - пояснив він. відео дня

Смілянський наголосив, що особливу увагу приділять мешканцям прифронтових територій, де "Укрпошта" є єдиним способом отримати та витратити допомогу.

Хто може отримати кошти через "Укрпошту"

За його словами, кошти зимової підтримки можна використовувати протягом трьох місяців – грудень, січень, лютий. Всього приблизно 2,1-2,2 мільйона людей отримають цю допомогу через "Укрпошту", починаючи з 4 грудня. Також Смілянський уточнив, що для тих, хто не має "Дії", зимову підтримку отримати через "Укрпошту" поки неможливо.

"Згідно поточних правил, через "Укрпошту" можуть отримувати люди старше 60 років, інваліди 1 та 2 категорії, які отримують пенсії і субсидії через "Укрпошту". Якщо ви отримуєте ці пенсії і субсидії через банк, ви старше 65 років, то можете звернутися до свого банку і вони мають вам допомогти. Інша справа, що люди можуть витратити цю тисячу гривень, якщо вони вже отримали на картку, через "Укрпошту" на українські товари", - пояснив Смілянський.

Водночас він підкреслив, що виплати не здійснюються готівкою. За його словами, це умовна сума, яку громадяни повинні витратити на визначені урядом послуги.

"Ми їх запрограмували через наші термінали, для того, щоб був контроль. І, таким чином, люди які отримають цю тисячу гривень, зможуть її витратити", - додав він.

За даними Міністерства економіки України, від українців за добу надійшло 2 500 000+ заявок на отримання 1000 гривень. На дітей подали 551 000+ заяв

"64% користувачів жінки, 36% чоловіки", - зазначили в Мінекономіки.

Тисяча від Зеленського - головне

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні стартує нова програма державної допомоги. Кожен українець зможе отримати по 1000 гривень на віртуальну картку через застосунок "Дія".

Оформити виплату можна через "Дію", "Укрпошту" або банки-партнери. Кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, медичні послуги, освіту, транспорт і благодійність, включаючи донати на ЗСУ. Заявку можна подати через "Дію" до лютого 2025 року, а кошти використати до кінця 2025 року.

Як повідомляв Главред, держава виплатить 1000 гривень пенсіонерам, людям з інвалідністю та отримувачам соціальної допомоги в рамках програми "Зимова єПідтримка". Виплати будуть проводитись з грудня 2024 по лютий 2025 року через відділення "Укрпошти", листонош та пересувні поштові відділення, зокрема в прифронтових зонах.

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