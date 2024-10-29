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Коли українці отримають "тисячу Зеленського": у Кабміні дали чітку відповідь

Руслана Заклінська
29 жовтня 2024, 14:35
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Програма виплат для українців охоплює не лише дорослих, але й дітей, зазначив Денис Шмигаль.
Коли українці отримають 'тисячу Зеленського': у Кабміні дали чітку відповідь
Як і коли можна буде витратити тисячу від Зеленського / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/Denys_Smyhal

Головне із заяви:

  • Впродовж зими украіїнці зможуть подавати заявки на отримання 1000 гривень
  • Гроші можна буде витратити впродовж 2025 року
  • Один з батьків може замовити виплату для кожної дитини на свій рахунок

Заявки на участь у програмі "Зимова єПідтримка" можна буде подавати через додаток "Дія" протягом зими. Учасники програми отримають по тисячі гривень, які можна буде витратити на українські товари та послуги впродовж 2025 року. Про це під час засідання уряду 29 жовтня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наближається третя зима, яку ми будемо проходити в умовах повномасштабної війни. Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Перший крок уже ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів", - зазначив він.

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Шмигаль пояснив, що заявку на отримання коштів можна буде подати впродовж зими через мобільний застосунок "Дія". Гроші українцям надійдуть на картку Національного кешбеку.

"Людина зможе витратити кошти протягом 2025 року", - додав прем'єр-міністр.

Як оформити виплату на дитину

Шмигаль наголосив, що ця програма охоплює не лише дорослих, але й дітей. За його словами, один з батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної дитини.

Як і в першому випадку, заявку на отримання тисячі гривень потрібно подати через додаток "Дія". Згодом кошти надійдуть на картку Національного кешбеку.

Прем'єр зазначив, що програма має три основні цілі: матеріальна підтримка соціально вразливих громадян, активізація внутрішнього попиту на українські послуги та демонстрація єдності суспільства для перемоги України. За його словами, програма орієнтована саме на послуги, які надає український малий та середній бізнес.

"Один із варіантів як витратити кошти за програмою єПідтримка — задонатити на українську армію. Таким чином частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку й оборону", - наголосив Шмигаль.

Денис Шмигаль

Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.

До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Тисяча від Зеленського - що відомо про виплату

Нагадаємо, 25 жовтня президент України анонсував нову програму підтримки, відповідно до якої кожен громадянин зможе отримати по 1000 гривень. У своєму виступі він підкреслив, що ці кошти будуть нараховані вже з 1 грудня.

Кожен громадянин отримає по 1000 гривень на карту "Національного кешбеку". Кошти можна буде використовувати протягом грудня, січня та лютого на оплату комунальних послуг, медикаментів, транспорту, мобільного зв'язку, книг та інших послуг.

Як повідомляв Главред, допомога буде недоступна для українців, які перебувають за кордоном. Кабмін планує завершити юридичне оформлення програми до середини листопада, щоб українці встигли оформити картки "Національного кешбеку" до початку виплат.

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