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Українцям на Укрпошті виплатять по 1000 гривень: коли та хто може отримати гроші

Марія Николишин
25 листопада 2024, 19:47
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Перелік громадян, які отримуватимуть допомогу через "Укрпошту", буде сформовано Міністерством соціальної політики.
Українцям на Укрпошті виплатять по 1000 гривень: коли та хто може отримати гроші
Виплати українцям / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Держава виплатить українцям по 1000 гривень
  • Кошти будуть виплачувати з грудня 2024 року по лютий 2025-го
  • Їх можна буде отримати у відділеннях "Укрпошти"

Держава виплатить пенсіонерам, людям з інвалідністю та тим, хто отримує соціальну допомогу, по 1000 гривень в рамках програми "Зимова єПідтримка". У компанії "Укрпошта" повідомили, що гроші можна буде отримати у їхніх відділеннях.

Зазначається, що кошти будуть виплачувати з грудня 2024 року по лютий 2025-го, зокрема й у прифронтових територіях, на початку місяця разом із пенсіями та соціальними виплатами.

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"Допомогу зможуть отримати два мільйони пенсіонерів та людей з інвалідністю I і II групи. Гроші можна буде отримати через листонош, а також стаціонарні та пересувні поштові відділення", - додали в "Укрпошті".

Варто підкреслити, що перелік громадян, які отримуватимуть допомогу через "Укрпошту", буде сформовано Міністерством соціальної політики.

Використати допомогу потрібно до березня 2025 року. Гроші можна буде витратити на оплату:

  • комунальних послуг та послуг мобільного зв'язку;
  • придбання харчових продуктів, побутової хімії, ліків та інших товарів українського виробництва у відділеннях "Укрпошти";
  • підписку на періодичні видання (газети та журнали) та поштову продукцію.

"Завдяки розгалуженій мережі ми забезпечимо доставку допомоги від держави мільйонам українців — пенсіонерам, одержувачам соціальної допомоги, субсидій та іншим – особливо у найвіддаленіші села та на лінію фронту. Тобто там, де скористатись цифровими засобами найскладніше, або відсутні банківські установи та термінали. Саме там живуть ті, хто потребує цієї підтримки найбільше, і ми допоможемо їм використати цю допомогу та доставимо ліки, продукти, товари, допоможемо сплатити комунальні платежі", – заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Виплати для українців - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, з 1 грудня 2024 року в Україні стартує нова програма державної допомоги, у межах якої кожен українець отримає по 1000 гривень на віртуальну картку через застосунок "Дія".

Також відомо, що у листопаді українці зможуть зареєструватись для отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. Працюватимуть мобільні групи благодійників у місті Олександрія Кіровоградської області.

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Що таке "Укрпошта"?

Укрпошта - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні, пише Вікіпедія.

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