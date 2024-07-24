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Військовий збір 5%: скільки українці віддаватимуть на армію з власного гаманця

Руслана Заклінська
24 липня 2024, 00:14
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Для фінансування потреб Збройних сил України необхідно знайти додаткові 500,3 млрд гривень, сказав Сергій Марченко.
Військовий збір 5%: скільки українці віддаватимуть на армію з власного гаманця
Скільки доведеться платити з мінімальної та середньої зарплати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

З підвищенням військового збору до 5%, яке запропонував Кабінет Міністрів, кожен українець сплачуватиме значні суми, які залежатимуть від рівня доходу. Громадяни із мінімальною зарплатою будуть сплачувати по 400 гривень на місяць, а ті, хто отримує 20 тисяч гривень, будуть віддавати вже по 1 тисячі гривень. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Як зазначили у Мінфіні, нова ставка військового збору буде єдиною для всіх громадян. Проте фактична сума, яку отримають ЗСУ від кожної особи, буде залежати від рівня її доходів.

Наприклад, при підвищенні військового збору, суми для людей з різним рівнем доходу виглядатимуть наступним чином:

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  • За доходу у 8 тисяч грн (мінімальна зарплата) – 13 грн на день, 400 грн на місяць. Ці кошти можуть покрити вартість тактичних рукавиць.
  • За доходу у 20 тисяч грн (середня зарплата) – 33 грн на день, 1000 грн на місяць. Цього буде достатньо для придбання тактичних окулярів.
  • При доході у 50 тисяч грн – 83 грн на день, 2500 грн на місяць. Такі суми можна витратити на тактичний рюкзак.
  • За доходу у 100 тисяч грн – 167 грн на день, 5000 грн на місяць. За ці гроші можна придбати комплект військової форми.
  • При доході у 200 тисяч грн – 333 грн на день, 10 тисяч грн на місяць. Ця сума дозволяє купити рацію.
Військовий збір 5%: скільки українці віддаватимуть на армію з власного гаманця
Як працюватиме сплата 5% військового збору / Фото: Мінфін

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, для забезпечення потреб армії щодня потрібно 5,6 мільярда гривень. Це дорівнює щоденному військовому збору з 14 мільйонів мінімальних зарплат.

"Необхідно знайти додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб. При цьому можна розраховувати лише на власні ресурси, основними з яких є податки та внутрішні запозичення. Тому 1/4 із цієї суми пропонуємо закрити за рахунок перегляду військового збору з 1 5 до 5% для фізичних осіб... Кожна сплачена гривня податку важлива. Адже йде на купівлю життєво необхідних речей", - зазначили в Мінфіні.

Що за відомство Мінфін?

Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".

Підвищення податків в Україні - деталі

Як повідомляв Главред, в Україні планується підвищення основних податків — ПДВ та ПДФО через збільшення військового збору. Військовий збір можуть підвищити з 1,5% до 5%, що забезпечить додатково близько 94 млрд грн.

Також Верховна Рада під час голосування 4 липня прийняла у першому читанні законопроєкт №11256-2, через який різко збільшиться вартість бензину і дизельного пального для споживачів – як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне – на 2,0 грн/л.

Крім цього, ціна на газовану воду може зрости майже в 2,5 рази через новий законопроєкт, який пропонує впровадження акцизу на мінеральні та солодкі води з ароматизаторами. За розрахунками Мінекономіки, ціна напоїв зросте приблизно на 4 грн за літр.

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ЗСУ зарплати податки налогоплательщики гроші
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