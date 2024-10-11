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В Україні значно "впала" ціна на популярний продукт: в чому причина

Марія Николишин
11 жовтня 2024, 14:47
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Наразі ріпчаста цибуля коштує в середньому на 15% дорожче, ніж минулого року.
В Україні значно 'впала' ціна на популярний продукт: в чому причина
Ціна на цибулю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На початку жовтня на ринку спостерігалась позитивна тенденція на цибулю. Наразі ціни на неї почали знижуватись, однак все одно є вищими, ніж минулого року. Про це пише EastFruit.

За даними екпертів, основними причинами здешевшання є ослаблення попиту на товар та збільшення пропозиції. Виробники почали активно збирати цибулю в центральних і західних областях країни.

Наразі її можна придбати гуртовими партіями по 8-14 гривень за 1 кілограм. За останній тиждень ціна знизилась в середньому на 11%.

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Крім того, "падіння" ціни на цибулю відбулось через наявність продукції середньої та низької якості й погіршення погоди, що своєю чергою спровокувало непридатність товару до тривалого зберігання.

"Намагаючись якнайшвидше реалізувати таку цибулю, від фермерів нині неодноразово надходять повідомлення про зниження відпускних цін. Тим часом продукція високої якості зараз зрідка надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її в сховищах, очікуючи більш високих цін", — зазначають аналітики.

Експерти також додали, що наразі ріпчаста цибуля коштує в середньому на 15% дорожче, ніж торік.

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EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни в Україні - останні новини

Нагадаємо, за останній тиждень ціна на картоплю зросла на 19%. Українські фермери пропонують овоч по 17-25 гривень за кілограм.

Також відомо, що ціни на свинину до кінця року можуть підскочити до 12%, а найменше ціни зростуть на курятину.

Крім того, за останній тиждень в Україні найбільше подорожчали: солодкий перець, огірки, баклажани та персики.

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цибуля ціни на продукти
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