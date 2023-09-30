В Україні зросте "мінімалка": в Кабміні назвали суму і терміни

Чи буде підвищення поетапним або одноразовим, глава уряду не уточнив.

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Денис Шмигаль повідомив про підвищення зарплат в Україні / Колаж: Главред, фото: скрнішот, zn.ua

Наступного року мінімальна заробітна платня в Україні зросте до 8 тисяч гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у березні 2024 року буде проведено ще одну індексацію пенсій. Також заплановано збільшення мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень. Чи буде підвищення поетапним або одноразовим, глава уряду не уточнив.

Шмигаль додав, що Кабмін "у жодному місяці не затримував виплати пенсій, соціальних допомог, пільг і субсидій, було проведено дві індексації пенсійних виплат за час повномасштабної війни".

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Прем'єр-міністр також запевнив, що в Україні тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін.

"Плануємо збільшення бюджету на виплату субсидій. Завдяки цифровізації процесів всі субсидії в цьому році будуть перепризначені автоматично", — додав він.

Як повідомляв Главред, Кабмін закінчив процес розробки проекту Державного бюджету України на майбутній рік до першого читання. Попри серйозні труднощі, в Україні все ж таки будуть рости зарплати.

Згідно з розрахунками Мінфіну, в Україні в середньому зарплата в наступному році складе 21 852 грн, в 2025-му – 25 645 грн, в 2026-му – 29 625 грн.

Як кажуть чиновники, збільшиться також і мінімалка. Наступного року її підвищать у січні з 6700 до 7,1 тисячі грн і в липні – до 8 тисяч грн.

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