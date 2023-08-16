В Україні переписали цінники на хліб: що сталося

В Україні перерахували ціни на хліб. Наприклад, 500 – грамовий батон Київський нарізний подорожчав майже на 1 грн - з середньоіюльських 24,75 грн до нинішніх 25,72 грн.

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Ціни хліб з липня по серпень зросли / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні підросли ціни на хліб. Про це повідомляє портал "Мінфін".

Як кажуть експерти, півкілограмовий батон "Київський нарізний" подорожчав майже на гривні – з 24,75 грн до 25,72 грн.

В окремих мережах українських супермаркетів цей батон коштує (за буханець 500 грам):

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Auchan - 25,8 грн;

Novus – 23,56 грн;

Megamarket - 27,8 грн.

Ще більше зросли ціни на трьохсотграмовий буханець житнього хліба "Бородінівський". Вона подорожчала на 4,5 грн – від 30,9 грн до 35,4 грн.

До слова, те, що ціни на хліб зростатимуть, експерти попереджали ще навесні. Зокрема, співробітниця "Інституту аграрної економіки" Світлана Черемисіна прогнозувати, що подорожчання буде поступовим, але стабільним – 0,5-1% на місяць.

За її словами, для цього є два фактори:

подорожчання електроенергії на тлі тривалої енергетичної кризи в Україні;

повернення довоєнного ПДВ на паливо з 1 липня 2023 року.

Ціни на продукти та напої в Україні

Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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