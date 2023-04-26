В Україні з 1 травня з'являться нові виплати за життя і здоров'я: хто зможе отримати до 1 млн грн

В Україні з 1 травня 2023 року почнуть виплачувати одноразову грошову допомогу чиновникам і співробітникам критичної інфраструктури.

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В Україні набуде чинності новий закон про виплати / Колаж фото УНІАН

В Україні з 1 травня нинішнього року почнуть виплачувати одноразову грошову допомогу чиновникам і співробітникам підприємств критичної інфраструктури. Суми допомоги прописані в законі № 2980-IX.

Як говориться в тексті, грошові кошти надаються в разі отримання інвалідності при виконанні службових обов'язків в районах ведення бойових дій.

Крім того, документом встановлюються виплати родичам ‒ у разі смерті одержувача.

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У законопроєкті прописані такі суми:

особам з інвалідністю I групи - 0,8 млн грн;

з інвалідністю II групи - 0,5 млн грн;

з інвалідністю III групи - 0,2 млн грн;

у разі загибелі (і буде виплачуватися родичам) – 1 млн грн.

Головна умова отримання допомоги - поранення, каліцтва, контузія або захворювання, які були отримані під час виконання посадових обов'язків після 24 лютого минулого року в районах ведення бойових дій або в районах, які піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам армії країни-агресора РФ.

Крім того, в документі сказано, що виплата може бути отримана протягом 3 років після отримання інвалідності.

Право на отримання одноразової допомоги за шкоду життю і здоров'ю мають:

працівники об'єктів критичної інфраструктури;

державні службовці;

посадові особи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Дивіться інтерв'ю заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка з приводу субсидій:

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