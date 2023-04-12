Нова грошова допомога з Європи: як отримати 6,6 тисячі гривень

У багатьох українців є можливість отримати грошову допомогу від міжнародних благодійних організацій. Йдеться про допомогу в розмірі 6660 гривень (по 2220 гривень на кожного члена сім'ї) від Французької організації ACTED, повідомляє портал "Технофан".
Відомо, що на такого роду матеріальну допомогу можуть розраховувати переселенці з найбільш постраждалих від російсько-української війни областей — Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської.
Організація надає 2220 гривень на кожну людину в сім'ї. Сума буде виплачена одним платежем відразу за три місяці. Отримати допомогу можна через відділення "Ощадбанку", "Укрпошти" або карту "Ощадбанку".
Крім того, на допомогу можуть претендувати такі категорії громадян:
- одинокі матері або батьки, які виховують неповнолітніх дітей;
- люди віком від 60 років;
- сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю;
- багатодітні сім'ї;
- сім'ї з вагітними жінками і жінками, які годують дітей, а також з маломобільними людьми, які потребують догляду;
- сім'ї, у яких через бойові дії повністю або частково виявилося пошкоджено житло.
Для реєстрації необхідно мати документи всіх членів сім'ї:
- паспорт;
- ідентифікаційні коди;
- свідоцтва про народження дітей;
- реквізити банківської картки "Ощадбанку".
Також повідомляється, що заявка розглядається протягом місяця. Відразу після цього на вказаний в документах телефон прийде SMS-повідомлення з підтвердженням або відмовою в допомозі. Гроші будуть переводитися на банківську карту. Крім того, її можна отримати в "Ощадбанку" або "Укрпошті".
Подати заявку на фінансову підтримку можна за телефоном: 0800 33 69 36.
Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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