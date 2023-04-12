Нова грошова допомога з Європи: як отримати 6,6 тисячі гривень

Французька організація ACTED відновила надання допомоги українцям постраждалим від війни - отримати можна 6660 грн.

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Як отримати 6,6 тисячі гривень - детальна інструкція / колаж УНІАН

У багатьох українців є можливість отримати грошову допомогу від міжнародних благодійних організацій. Йдеться про допомогу в розмірі 6660 гривень (по 2220 гривень на кожного члена сім'ї) від Французької організації ACTED, повідомляє портал "Технофан".

Відомо, що на такого роду матеріальну допомогу можуть розраховувати переселенці з найбільш постраждалих від російсько-української війни областей — Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської.

Організація надає 2220 гривень на кожну людину в сім'ї. Сума буде виплачена одним платежем відразу за три місяці. Отримати допомогу можна через відділення "Ощадбанку", "Укрпошти" або карту "Ощадбанку".

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Крім того, на допомогу можуть претендувати такі категорії громадян:

одинокі матері або батьки, які виховують неповнолітніх дітей;

люди віком від 60 років;

сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю;

багатодітні сім'ї;

сім'ї з вагітними жінками і жінками, які годують дітей, а також з маломобільними людьми, які потребують догляду;

сім'ї, у яких через бойові дії повністю або частково виявилося пошкоджено житло.

Для реєстрації необхідно мати документи всіх членів сім'ї:

паспорт;

ідентифікаційні коди;

свідоцтва про народження дітей;

реквізити банківської картки "Ощадбанку".

Також повідомляється, що заявка розглядається протягом місяця. Відразу після цього на вказаний в документах телефон прийде SMS-повідомлення з підтвердженням або відмовою в допомозі. Гроші будуть переводитися на банківську карту. Крім того, її можна отримати в "Ощадбанку" або "Укрпошті".

Подати заявку на фінансову підтримку можна за телефоном: 0800 33 69 36.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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