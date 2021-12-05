В Україні впали ціни на найпопулярніший фрукт

Ціни на яблука / УНІАН

Ціни на яблука в Україні станом на початок грудня знизилися до 8,60 грн. відзначається, що на початку листопада за кілограм українських яблук в середньому потрібно було віддати 9,55 грн. Тобто в цьому місяці ціна знизилася на 2,10 грн./ кг.

Як передає agrotrend, на оптовому ринку Шувар вартість українських яблук в середньому склала 9,80 грн./ кг.

У Києві середня ціна становить 8 грн., а у Великих Копанях - 6-8 грн./ кг.

У порівнянні з попереднім місяцем ціни на яблука в Україні знизилися на 13,61%. Індекс цін у грудні в порівнянні з листопадом склав 86,39%, а в листопаді в порівнянні з жовтнем - 79,03%.

Ціни на картоплю в Україні

Також відзначається зміна цін на картоплю в українських супермаркетах:

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Metro підняв вартість популярного овоча з 7,52 грн./ кг у листопаді до 8,40 грн./ кг в грудні.

Varus знизив вартість з 9,02 грн./ кг у листопаді до 6,50 грн./ кг в грудні.

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