В Україні різко подешевшала гривня: курс валют у банках

Востаннє курс був вищим за 45 гривень 6 листопада 2024 року - перед виборами у США.

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Курс валют у банках / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Курс валют у НБУ

Курс валют у "ПриватБанку"

Національний банк України встановив на середу, 12 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,41 грн/дол., тобто гривня ослабла на 12 копійок. Про це повідомляють на сайті регулятора.

Щодо європейської валюти гривня також продовжила падіння. Так, офіційний курс євро на середу встановлено на рівні 45,21 гривні за один євро, тобто гривня втратила 44 копійки порівняно з попереднім показником.

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На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,43/41,46 грн/дол., а євро - 45,25/45,27 грн/євро.

При цьому, курс долара до гривні в "ПриватБанку" сьогодні, 11 березня, подорожчав на 15 копійок і становить 41,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також зріс на 15 копійок і становить 45,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 44,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок залишився незмінним на рівні 41,67 гривні. Курс євро під час оплати карткою сьогодні, 11 березня, подорожчав одразу на 41 копійку і становив 45,46 гривні.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 41,43-41,46 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Востаннє курс був вищим за 45 гривень 6 листопада 2024 року - перед виборами у США. Після перемоги Дональда Трампа євро сильно подешевшав до долара. Однак останнім часом євро знову дорожчає через економічну політику президента США.

Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Як писав Главред, нова політика президента США Дональда Трампа створює напругу на світових фінансових ринках. Як наслідок, на валютні ринки, зокрема й український, чинить постійний психологічний та економічний тиск. За даними аналітика Олексія Козирєва, середньорічний курс може становити близько 43 гривень за долар.

Нещодавно аналітик Мінфіну повідомив, що з огляду на стрибки євро і просідання долара на світовому валютному ринку, волатильність на українському ринку за курсом цих валют зросте. Але це не означає, що українцям потрібно негайно бігти в обмінники, підкреслив аналітик.

Тим часом голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро.

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