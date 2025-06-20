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Ціни на порозі історичного максимуму: вартість одного овоча дивує українців

Марія Николишин
20 червня 2025, 09:51
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Лише за місяць ціни підскочили на 14%.
Ціни на порозі історичного максимуму: вартість одного овоча дивує українців
Ціни на моркву в Україні / колаж: Главред

Коротко:

  • В Україні дорожчає морква
  • Наразі ціни перевищують показники 2024 року
  • За рік ціни на моркву піднялись на 142%

Ціни на моркву в Україні продовжують повзти вгору. Про це повідомили аналітики УКАБ.

Відомо, що ціни на цей коренеплід наразі повторюють щорічну тенденцію щодо здорожчання, яка триватиме кінця червня. Після масової появи молодих овочів на ринку, ціни починають падати.

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Водночас, зараз вартість кілограма моркви трохи менша за рекордні ціни 2023 року, але все одно доволі сильно перевищує вартість 2024 року.

Так, середня ціна у роздріб за кілограм складає 57,10 гривні, тоді як минулого, 2024 року в той самий час морква коштувала 23,50 гривні.

Крім того, як повідомляють аналітики, за останній місяць вартість моркви підскочила на 14%, а за рік – на 142%.

"Зараз виробники входять у важливу фазу виробництва, адже продукція з відкритого ґрунту буде основною пропозицією. Але існують погодні ризики, які можуть вплинути на вирощування продукції та формування загальної пропозиції на ринку. Від цього залежатиме й ціноутворення", - йдеться у повідомленні УКАБ.

Ціни на порозі історичного максимуму: вартість одного овоча дивує українців
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні очікується підвищення цін на всі сорти хліба. Подорожчання відбудеться у другій половині 2025 року. Зокрема житній хліб здорожчає на 15%.

Також цього тижня в Україні різко зросли ціни на ранню білокачанну капусту. Головною причиною подорожчання став сезонний фактор — капуста ранніх сортів уже практично закінчилася, а до збору середніх і пізніх сортів ще не приступили.

Водночас, в Україні продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки. Чергове зниження цін повʼязане зі збільшенням пропозиції овоча на ринку.

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Що таке Український клуб аграрного бізнесу?

"Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу.

Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві. Wikipedia

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