Ціновий сюрприз: популярний в Україні продукт раптово подорожчав

Ціни на огірки піднялись через істотне скорочення пропозиції.

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Як змінились ціни на огірки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні подорожчали тепличні огірки

Вони вже в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня

Подальше подорожчання може вкрай негативно позначитися на темпах збуту

В Україні почали підвищуватись ціни на тепличні огірки. Це сталось після досить різкого зниження цін, яке спостерігалося на ринку тижнем раніше. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що причиною подорожчання овочів на українському ринку є істотне скорочення пропозиції цієї продукції з місцевих господарств.

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"Так, практично у всіх тепличних комбінатах на сьогоднішній день проводяться зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що спричинило значне скорочення вибірок. Тим часом пропозиція огірків з літніх теплиць також помітно зменшилася, що зумовлено зниженням темпів збору врожаю через несприятливі погодні умови", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що ціни на тепличні огірки наразі формуються в межах 30-50 грн/кг ($0,72-1,20/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Аналітики також додали, що на сьогоднішній день тепличний огірок в Україні все ж коштує в середньому на 16% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

"Однак ключові гравці ринку не виключають, що подальше подорожчання в цьому сегменті може вкрай негативно позначитися на темпах збуту цієї продукції", - підсумували в EastFruit.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на моркву в Україні продовжують повзти вгору. Ціни на цей коренеплід наразі повторюють щорічну тенденцію щодо здорожчання, яка триватиме кінця червня.

Також в Україні очікується підвищення цін на всі сорти хліба. Виробники прогнозують загальне здорожчання хліба на 20% за друге півріччя 2025 року.

Крім того, ціни на абрикоси суттєво зросли, як порівняти з минулим роком. Наразі вартість фрукту становить 150-160 грн/кг проти 90 грн/кг в минулому році.

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