УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

В Україні подорожчав популярний овоч

19 грудня 2021, 10:35

Майже всі столичні супермаркети підвищили ціни на цибулю.

цибуля, торгівля овочами
В Україні подорожчала цибуля / УНІАН

Цибуля в Україні продовжує стрімко дорожчати. Станом на середину грудня, ціна за кілограм становить 13 грн. У порівнянні з кінцем листопада, овоч подорожчав на 3 грн/кг, а деякі супермаркети вже продають цибулю більш ніж по 15 грн/кг.

Такі дані демонструє один з найбільших гуртових ринків в Україні – "Шувар". А за інформацією "Земляк", у порівнянні з листопадом, у грудні ціни на цибулю збільшилися на 18,76%.

"Індекс споживчих цін на цибулю в грудні 2021 року становить 118,76%. У порівнянні з попереднім місяцем, вони збільшилися на 18,76%", – відзначають експерти.

Зазначимо, станом на 19 грудня, ціни на цибулю в супермаркетах Києва часто перевищують 13 грн/кг. При цьому фактично всі мережі підвищили ціну на овоч.

Зокрема, в супермаркетах "Сільпо" цибулю можна купити по 15,3 грн/кг, а в супермаркетах Novus ціна цибулі становить 15,49 грн/кг. Найдешевша цибуля в АТБ – кілограм можна купити за 11,89 грн.

Реклама
false
Ціна на цибулю в Сільпо станом на 19 грудня / скріншот з сайту https://shop.silpo.ua/

Раніше йшлося про те, що з початку 2022 року в Україні істотно зростуть ціни на алкогольні напої. Причиною подорожчання стане підвищення акцизної ставки. Нововведення обумовлені новим правилом розрахунку "пивного акцизу", який буде відштовхуватися від кількості етилового спирту в напої.

Також експерти спрогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту збільшуватиметься орієнтовно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Вам може бути цікаво:

viber
цибуля ціни на продукти новини України
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні подорожчав популярний овоч». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Успіх в грошах і кар'єрі: топ-5 знаків, для кого Новий рік 2022 буде найщасливішимУспіх в грошах і кар'єрі: топ-5 знаків, для кого Новий рік 2022 буде найщасливішим Як використовувати кавову гущу: 3 найкорисніші лайфхакиЯк використовувати кавову гущу: 3 найкорисніші лайфхаки У РФ суд визнав присутність російських військ на ДонбасіУ РФ суд визнав присутність російських військ на Донбасі Зірка Жіночого Кварталу засвітила пікантну родимку на грудяхЗірка Жіночого Кварталу засвітила пікантну родимку на грудях Привітання на Новий рік 2022 колегам і партнерам: прикольні картинки і сердечні побажанняПривітання на Новий рік 2022 колегам і партнерам: прикольні картинки і сердечні побажання
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
11:58

У Польщі українець жорстоко зарізав чоловіка

11:39

Потрапив у жорна долі: у Миколаєві обвалювальник м'яса впав у прес і загинув

11:39

Смачна закуска на Новий рік 2022 фаршировані яйця: готувати всього 10 хвилинВідео

11:35

Усе під контролем, Україна бачить територію РФ на 400 кілометрів углиб - ДаніловВідео

10:35

В Україні подорожчав популярний овочВідео

Реклама
10:19

З 1 січня піти на пенсію 60-річним стане складніше: чиновники розповіли, що змінилося

10:10

Як отримати 1000 гривень за вакцинацію і оформити карту: докладна інструкція в ДіїВідео

09:52

Гороскоп на сьогодні 19 грудня 2021: Ракам - везіння, Дівам - гроші, Скорпіонам - небезпекаВідео

09:50

Гороскоп на 2022 рік для Риб: доленосні події і кардинальні зміниВідео

09:29

"Паразитуєте, знахабнілі морди": у Москві журналіст вилаяв росіян за претензії до інших країн

09:25

ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня: Епіфаній назвав терміни

08:52

Денис Берінчик у потужному бою переміг росіянина Чанієва і захистив титул чемпіона вшосте

08:09

В Україні кількість жертв коронавірусу перевалила за 93 тисячіВідео

07:56

Число заражень "Омікроном" подвоюється кожні 1,5-3 дні - ВООЗВідео

07:45

Навіщо США друга Польща?Погляд

07:35

Найгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколоФотоВідео

07:28

"Не треба обманювати людей": у Британії назвали малоймовірною відправку військ до України для захисту від РФВідео

07:16

Знаки зодіаку, для яких зустріч 2022 року стане особливою: астролог сказав, кому бути напоготові

06:28

Ми не потрібні тим, хто сильніший за насПогляд

05:50

Хворих може бути більше: інфекціоніст розповів, у чому головна загроза від "Омікрона"Відео

Реклама
04:43

Привітання з днем адвоката в прозі, своїми словами, душевні листівки і картинки до свята

04:30

Чим замінити цукерки: які корисні солодощі купляти дітям на святаВідео

03:03

Привітання з днем святого Миколая в прозі, чудові листівки і картинки до свята

02:49

Заплакані очі дівочі: молода дружина Віктора Павліка натякнула на розлучення

02:36

Скільки мандаринів можна з'їсти за день дітям і дорослим - відповідь дієтологаВідео

01:42

Україну завалить снігом: синоптик попередила про потужний атмосферний фронтВідео

01:25

Омікрон "здується" до вірусу грипу: Голубовська дала несподіваний прогнозВідео

00:25

Жовток буде ідеальним: як правильно варити яйця для салатів

00:05

Медики і вчені назвали п'ять звичок, які прискорюють старіння

18 грудня, субота
23:52

На Черкащині дівчина до смерті забила вітчима своєї подруги

23:22

У Сенаті США погодили строки впровадження санкцій щодо Північного потоку-2

22:47

"Ти спробуй-но, повернись-но, в колишні місця": рецензія на фільм "Людина-павук: немає шляху додому"

22:22

Можлива агресія Росії: Резніков розповів, чого потребує УкраїнаВідео

21:54

У Росії висунули новий ультиматум НАТО і перейшли до погрозФотоВідео

21:49

"Схожий на вовка": Комаровський розповів, звідки взявся штам Омікрон

21:23

Росіянам, які воювали за Україну, спростили отримання громадянства: Зеленський підписав законВідео

21:16

Кулеба вимагає від Євросоюзу внести ясність щодо санкцій проти РФВідео

20:56

Світовий банк знову позичив гроші Україні: на що їх витратятьВідео

20:40

Зараження Омікроном: вчені назвали несподіваний симптомВідео

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Водоліїв: кар'єрні успіхи, нереальна харизма та унікальні можливостіВідео

Реклама
20:24

У Києві спалахнув ресторан, гості закладу вибігали на вулицю

19:47

У бігах від повістки: Порошенка виявили в Стамбулі у ВарфоломіяВідео

19:40

Ціна електроенергії підскочить на 25%: українцям назвали причину і терміниВідео

19:34

У Києві запалили вогники на головній ялинці країниВідео

19:25

Газ, якого не буде, замість вугілля, якого немає?Погляд

19:10

Вчені порівняли ризики повторного зараження на Омікрон і Дельту: які результатиВідео

18:51

На українців чекає підвищення податків: Зеленський підписав "ресурсний" законВідео

18:34

ЄС поки що не готовий прийняти Україну: в МЗС Латвії назвали справжню причину

18:31

На різдвяні свята в Україні посилюють карантинВідео

17:57

Опубліковано нові фото перекидання військ РФ на кордон з УкраїноюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти