В Україні подорожчав популярний овоч

В Україні подорожчала цибуля / УНІАН

Цибуля в Україні продовжує стрімко дорожчати. Станом на середину грудня, ціна за кілограм становить 13 грн. У порівнянні з кінцем листопада, овоч подорожчав на 3 грн/кг, а деякі супермаркети вже продають цибулю більш ніж по 15 грн/кг.

Такі дані демонструє один з найбільших гуртових ринків в Україні – "Шувар". А за інформацією "Земляк", у порівнянні з листопадом, у грудні ціни на цибулю збільшилися на 18,76%.

"Індекс споживчих цін на цибулю в грудні 2021 року становить 118,76%. У порівнянні з попереднім місяцем, вони збільшилися на 18,76%", – відзначають експерти.

Зазначимо, станом на 19 грудня, ціни на цибулю в супермаркетах Києва часто перевищують 13 грн/кг. При цьому фактично всі мережі підвищили ціну на овоч.

Зокрема, в супермаркетах "Сільпо" цибулю можна купити по 15,3 грн/кг, а в супермаркетах Novus ціна цибулі становить 15,49 грн/кг. Найдешевша цибуля в АТБ – кілограм можна купити за 11,89 грн.

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Ціна на цибулю в Сільпо станом на 19 грудня / скріншот з сайту https://shop.silpo.ua/

Раніше йшлося про те, що з початку 2022 року в Україні істотно зростуть ціни на алкогольні напої. Причиною подорожчання стане підвищення акцизної ставки. Нововведення обумовлені новим правилом розрахунку "пивного акцизу", який буде відштовхуватися від кількості етилового спирту в напої.

Також експерти спрогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту збільшуватиметься орієнтовно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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