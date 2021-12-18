Ціни на товари злетять: українцям назвали причину

/ УНІАН

Торгові мережі відреагують на заборону пластикових пакетів підвищенням цін на ряд товарів.

Як розповів голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос, на законодавчому рівні пластикові пакети повинні бути виведені з обігу повністю. Адже даний товар небезпечний для здоров'я людей і екології в цілому.

Звичайно, підприємці, яким дорого обходиться екологічна Заміна пластику, змушені будуть підвищити ціни на продукти. Тим самим дещо компенсують свої витрати за різними альтернативами.

"Ми повинні вивести пакети з обороту взагалі-з виробництва, розробки, продажу. Це товар, який екологічно небезпечний, і його потрібно припинити використовувати. Але торгові мережі відреагують підвищенням цін на певні товари, що вимагають додаткової упаковки", - сказав Андрій Кривонос.

Заборона пластикових пакетів: що кажуть у Кабміні

В уряді звертають увагу на екологічні проблеми при використанні пластикових пакетів.

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"Немає технологій переробки такого одноразового пластику. Його можна вивезти на полігон, що заборонено і небажано. Інша альтернатива-його можна спалити, а спалення - це шкода навколишньому середовищу", - пояснює ТСН в. в. о. міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Єдиний вихід в такій ситуації - просто перестати ними користуватися. Альтернативою целофану може стати біорозкладаний пакет.

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