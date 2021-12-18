Ціни на товари злетять: українцям назвали причину

Україні загрожують екологічні проблеми при використанні пластикових пакетів.
Торгові мережі відреагують на заборону пластикових пакетів підвищенням цін на ряд товарів.
Як розповів голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос, на законодавчому рівні пластикові пакети повинні бути виведені з обігу повністю. Адже даний товар небезпечний для здоров'я людей і екології в цілому.
Звичайно, підприємці, яким дорого обходиться екологічна Заміна пластику, змушені будуть підвищити ціни на продукти. Тим самим дещо компенсують свої витрати за різними альтернативами.
"Ми повинні вивести пакети з обороту взагалі-з виробництва, розробки, продажу. Це товар, який екологічно небезпечний, і його потрібно припинити використовувати. Але торгові мережі відреагують підвищенням цін на певні товари, що вимагають додаткової упаковки", - сказав Андрій Кривонос.
Заборона пластикових пакетів: що кажуть у Кабміні
В уряді звертають увагу на екологічні проблеми при використанні пластикових пакетів.
"Немає технологій переробки такого одноразового пластику. Його можна вивезти на полігон, що заборонено і небажано. Інша альтернатива-його можна спалити, а спалення - це шкода навколишньому середовищу", - пояснює ТСН в. в. о. міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Єдиний вихід в такій ситуації - просто перестати ними користуватися. Альтернативою целофану може стати біорозкладаний пакет.
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