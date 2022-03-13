Як українцям платитимуть пенсії і які чекають зміни в умовах війни

Пенсії / censor.net

Мінсоцполітики забезпечує виплати всіх грошових соціальних допомог. За словами прем'єрміністра України Дениса Шмигаля, Міністерство соціальної політики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг і грошових соціальних допомог.

"Ще один важливий напрямок роботи - це соціальний захист населення. Пенсійний фонд України вже направив банкам і Укрпошті 38,3 млрд грн. Це вся сума коштів, необхідна для виплати пенсій в цьому місяці", - додав прем'єр.

Прем'єр також запевнив, що всі пільги, допомоги, субсидії продовжуються автоматично.

Нагадаємо, на період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду в 30 000 гривень щомісяця.

Світовий банк мобілізує пакет екстреного фінансування для України у розмірі понад 723 мільйони доларів. Оперативна виплата підтримки допоможе уряду надавати критично важливі послуги українському народу.

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