В Україні скасовують плату за газ для частини споживачів: названо області

У трьох областях України під час наступного опалювального сезону скасують плату за газопостачання. Це стосується регіонів, де ведуться активні бойові дії.

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У три області Україні споживачам планують постачати зріджений газ безкоштовно / Колаж: Главред, фото: flickr

У Харківській, Донецькій та Сумській областях скасують оплату за одну із комунальних послуг - газопостачання під час наступного опалювального сезону. Про це повідомили у пресслужбі Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В рамках експериментальної ініціативи, що розроблена з метою забезпечення скрапленим газом вразливих категорій населення, які проживають на територіях активних бойових дій, спершу було передбачене нововведення лише для мешканців Харківщини.

Згодом географію вирішили розширити на ще два вразливі регіони. Наразі проєкт відповідної постанови розробляється Міністерством енергетики разом із Мінреінтеграції, громадами, обласними військовими адміністраціями та іншими учасниками.

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"У межах гуманітарного реагування ми хочемо забезпечити побутовим газом якомога більше вразливих громадян на прифронтових територіях. Тому не будемо обмежуватися Харківщиною. Розповсюдимо проєкт на Сумську та Донецьку області", - пояснила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Таким чином, в рамках проєкту, жителі трьох областей зможуть отримати гуманітарну допомогу на опалювальний сезон у вигляді балонів зі зрідженим газом. У Мінреінтеграції підкреслили, що одним із важливих аспектів реалізації цього є залучення міжнародних партнерів, які можуть надати необхідні ресурси та підтримку.

Що таке Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України? Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) — міністерство, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Міністерство забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій України та прилеглих до них територій, допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), громадянам України, які перебувають на деокупованих територіях (ДОТ), на територіях, які тимчасово окуповані (ТОТ), українським біженцям за кордоном і насильно депортованим громадянам України, пише Вікіпедія.

Тарифи на комунальні послуги в Україні - що відомо

Нещодавно влада України підписала меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який передбачає поступове підвищення тарифів на газ і світло відразу після закінчення війни.

Нагадаємо, українці, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 20% сукупного доходу сім'ї, мають право на субсидію, то монетизована (надається грошовими коштами) допомога компенсує зростання тарифів на електроенергію.

Раніше повідомлялося, що нового підвищення тарифів на електроенергію в Україні найближчим часом не планується, а нещодавно встановлений тариф у 4,32 гривні за кіловат залишається зафіксованим до 30 квітня 2025 року.

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