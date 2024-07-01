Тарифи на ЖКГ в Україні зростатимуть: у Мережі опублікували деталі меморандуму з МВФ

Україна підписала нову версію меморандуму з МВФ, що передбачає поступове підвищення тарифів на газ і електроенергію після завершення війни.

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У Мережі опублікували деталі меморандуму влади України з МВФ про підвищення тарифів / Колаж Главред, фото УНІАН, pixabay

Влада України підписала меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який передбачає поступове підвищення тарифів на газ і світло відразу після закінчення війни. Як ідеться у свіжій редакції тексту, з 1 червня 2024 року в Україні вже збільшили тариф на світло для населення на 64% (наблизивши тим самим до рівнів окупності).

Згідно з документом, українська влада повинна буде поступово підвищувати тарифи на газ і електроенергію, щойно дозволять умови. Причому урядовці кажуть, що підвищення має відбуватися поступово - для того, щоб забезпечити відшкодування витрат у разі одночасного надання адекватної та цілеспрямованої підтримки вразливим домогосподарствам.

Крім того, у документі йдеться про необхідність Кабміну затвердити дорожню карту для поступової лібералізації ринків газу та електроенергії (і в ній теж прописано, що тарифи на комунальні послуги будуть поступово підвищуватися).

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Як нагадують урядовці, оновлену редакцію меморандуму з МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Що таке МВФ? Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може надавати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Меморандум із МВФ про підвищення комунальних тарифів - що відомо

У березні 2024 року Кабмін України надіслав лист про свої наміри керівництву МВФ - у ньому зазначено, що під час війни та після її завершення комунальні тарифи для українців зростатимуть.

У меморандумі йдеться, що тарифи на газ і світло доведеться підвищити, щоб відшкодувати гроші та виділити ресурси для вразливих верств населення.

"Загалом і в цілому потенційні заходи реформ включають поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів і соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виключної прямої бюджетної підтримки енергетичним державним підприємствам в очікуванні наявності бюджетних ресурсів", - ідеться в документі.

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