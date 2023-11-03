В Україні може підвищитись тариф на електроенергію: міністр назвав терміни

Міністр енергетики розповів, що українців чекає дуже складна зима.

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В Україні може підвищиться тариф на електроенергію / Колаж: Главред, фото: atom.gov.ua, УНІАН, pixabay

В Україні може відбутися підвищення тарифів на електроенергію. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю ТСН.

Він також попередив, що українців чекає складна зима, бо російські окупанти зруйнували частину енергетичної інфраструктури. Саме з цим було пов'язано підвищення тарифів, яке відбулось раніше. Нещодавнє підвищення цін допомогло мінімально забезпечити ремонт енергосистеми для підготовки до зими.

Водночас міністр зазначив, що цього року не планується підвищення ціни на електроенергію. Це не відбудеться, поки не закінчиться опалювальний сезон.

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"У будь-якому випадку - це (підвищення тарифів на електроенергію - Главред) питання наступного року, після проходження опалювального сезону", - говорить Галущенко.

Нове підвищення тарифу визначатиметься те, яка ситуація буде в енергосистемі.

Підвищення комунальних тарифів

Нагадаємо, що Денис Шмигаль пояснив, що буде з тарифами в Україні. Прем'єрміністр повідомив, що з січня цього року спостерігається приріст у доходах місцевих бюджетів, тому підвищення тарифів для населення не відбудеться.

Українцям озвучили тариф на світло в жовтні. У жовтні українці платитимуть за електрику за тим же тарифом, що і у вересні, сказав глава Міненерго. Тариф становить 2,64 грн за кіловат/годину.

Як змінилися комунальні тарифи і скільки тепер заплатять українці. В Україні з серпня 2022 року і по серпень 2023 року зафіксовано зростання вартості послуг ЖКГ на 14,2%. Найсильніше подорожчала електрика.

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