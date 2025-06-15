В Україні може подорожчати газ: у чому причина

Ексголова "Нафтогазу" поділився невтішним прогнозом для українців.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-mozhet-podorozhat-gaz-v-chem-prichina-10673549.html Посилання скопійоване

Ціни на газ в Україні можуть зрости / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Чому в Україні може подорожчати газ

Як тарифи на газ повʼязані з подіями в Ірані

Удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану можуть спричинити зростання цін на газ у Європі, що позначиться й на вартості в Україні. Таке припущення висловив ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ізраїль почав нищити дронами Іранську газову інфраструктуру… для тих, хто думає, що робити з закупівлями газу на цю зиму: це матиме суттєвий вплив на баланс (а отже, і ціну в більшу сторону) природного газу в Європі", – написав Коболєв у Facebook. відео дня

Він пояснив, що Іран постачав газ в Туреччину, яка перепродавала його в ЄС, тоді як наразі через удари Ізраїлю іранський газ під ризиком зупинки, а замінити російським Стамбул не зможе, бо обидва газогони завантажені майже на повну.

За таких обставин Туреччина доведеться або знижувати обсяги газових постачань до ЄС, або перейти на більшу частку дорожчого СПГ. У будь-якому випадку це штовхне ціни в ЄС догори.

"А якщо Ізраїль продовжить валити по іранському газовому сектору і далі, то частина російського газу може бути перенаправлена і в Іран", – підкреслив ексголова "Нафтогазу".

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Главред - інфографіка

Комунальні послуги в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, деякі українці мають доплатити за газ більше 400 гривень. Додаткова оплата буде стягуватись з українців за роботу фахівців.

Окрім цього, частина громадян України має право на 25% знижку на оплату комунальних послуг. Пільга охоплює всі комунальні послуги, крім плати за управління багатоквартирним будинком.

Водночас, відомо, що Нафтогаз України продовжив дію свого річного тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року. Вартість газу для побутових споживачів за цим тарифом залишається на рівні 7,96 грн за кубометр.

Інші новини:

Що таке Нафтогаз України? Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред