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В Україні різко змінилася ціна на автогаз: скільки коштує зараз

Єлизавета Бельмас
29 грудня 2023, 20:49оновлено 29 грудня, 22:15
Вартість автогазу в Україні змінюється на очах.
В Україні різко змінилася ціна на автоказ
В Україні різко змінилася ціна на автоказ / колаж: Главред, фото: УНІАН

З листопада по грудень українські автомобілісти не могли не помітити різкого подорожчання автогазу. Однак у грудні ціна на паливо продовжила дивно змінюватися. Цього разу - знижуватися. Про це повідомила Консалтингова група "А-95".

Як змінилася ціна на автогаз

З початку грудня автогаз подешевшав в середньому на 6,97 грн за літр. Тобто, відразу на 19%. В цілому, за станом на 29 грудня, середня вартість палива на АЗС становить 29,83 грн за літр, а в деяких інших мережах ціни коливаються від 28,45 грн до 30,99 грн.

Зміна вартості автогазу в Україні
Зміна вартості автогазу в Україні / enkorr

За даними Консалтингової групи, Найдешевший автогаз зараз продається на заправках Авантаж 7, там він коштує 28,45 грн/літр.

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Також досить дешево можна купити на наступних заправках:

  • Green Wave, Олас - 28,5 грн/л
  • Luxwen - 28,59 грн/л;
  • БРСМ-Нафта - 28,68 грн л

При цьому, найвищі ціни залишаються на АЗС SOCAR, там газ коштує 30,99 грн. На ОККО і WOG вартість становить 30,49 грн і 30,48 грн за літр.

Найбільше подешевшав автогаз в мережі Авіас - на 10,71 грн за літр, тобто до 29,25 грн. Решта мереж знизили ціни на 4,7-5 грн.

Вартість автогазу
Вартість автогазу / скріншот

Вартість палива в Україні

Нагадаємо, в останній місяць осені вартість автогазу стрімко зростала. Тільки з 6 по 10 листопада ціна на "блакитне паливо" зросла на 1,65 грн. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи "А-95".

Потім, в кінці листопада директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн заявив, що про завершення кризи на ринку автогазу в Україні говорити поки рано. Через блокаду польського кордону газ продовжував дорожчати і зникати з АЗС.

Проте вже до кінця грудня ціни на скраплений газ і бензин продовжують падати через ціну на нафту на світовому ринку і через те, що українські компанії змогли обійти блокаду кордону з боку Польщі і нівелювати дефіцит. Про це в ефірі телемарафону повідомив експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

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АЗС
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