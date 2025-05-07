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В Україні злетіли ціни на паливо: коли вартість бензину піде вниз

Ангеліна Підвисоцька
7 травня 2025, 23:51
22
Очікується, що ціни на бензин А-95 можуть знизитись щонайменше на 1 грн/л.
топливо, бензин
Ціни на паливо в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

  • В Україні зросли ціни на паливо
  • Коли може знизитись вартість бензину
  • Що може вплинути на вартість бензину

В Україні зросли ціни на бензин А-95. У середу, 7 травня, середня ціна складає 54,65 грн/л. Про це повідомляє delo.ua.

Ціни підвищились на 2 копійки у порівнянні з минулим днем. Водночас очікується, що до кінця тижня, 11 травня, ціни на пальне на заправках можуть знизитись на 1 грн/л.

відео дня

Водночас у випадку зростання ціни на нафту, може підскочити і ціна на пальне.

"Зараз через фактор Трампа дуже важко робити довгострокові прогнози. Але за теперішніх обставин ми бачимо потенціал до зниження цін на АЗС на 1 грн/л цього тижня", – розповів засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін.

Слід зазначити, що нині серед українців достатньо низький попит на пальне.

За даними Консалтингової групи "А-95", 7 травня великі мережі АЗС розливають бензин по 48,95-57,99 грн/л.

Найвищі ціни:

  • WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;
  • Shell – 57,95 грн/л.

Найнижчі ціни:

  • Авантаж 7 – 48,95 грн/л;
  • Маркет – 49,99 грн/л;
  • Фактор – 50 грн/л.
цены на топливо
Цыни на паливо в Україні / фото: скріншот

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на бензин можуть знизитись ще на 2–3 грн/л у разі перемир’я в Чорному морі між Україною та Росією. За словами співвласника мережі АЗС UPG Володимира Петренка, відкриття Чорноморського напрямку дозволить значно скоротити логістику імпорту пального — замість доставки через Польщу, яка охоплює 500–600 км, паливо зможе надходити вже з 300 км.

Проте експерт з енергетики Михайло Гончар заявив, що попри падіння цін на нафту у світі, суттєвого здешевлення пального в Україні не варто очікувати. Причина – необхідність наповнення держбюджету, зокрема для фінансування оборони.

Крім цього, з 1 травня 2025 року в Україні бензин із октановим числом нижче 98 обов’язково міститиме 5% біоетанолу. У майбутньому частку біоетанолу планують збільшити до 8–10%.

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