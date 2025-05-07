В Україні злетіли ціни на паливо: коли вартість бензину піде вниз

Що відомо:
- В Україні зросли ціни на паливо
- Коли може знизитись вартість бензину
- Що може вплинути на вартість бензину
В Україні зросли ціни на бензин А-95. У середу, 7 травня, середня ціна складає 54,65 грн/л. Про це повідомляє delo.ua.
Ціни підвищились на 2 копійки у порівнянні з минулим днем. Водночас очікується, що до кінця тижня, 11 травня, ціни на пальне на заправках можуть знизитись на 1 грн/л.
Водночас у випадку зростання ціни на нафту, може підскочити і ціна на пальне.
"Зараз через фактор Трампа дуже важко робити довгострокові прогнози. Але за теперішніх обставин ми бачимо потенціал до зниження цін на АЗС на 1 грн/л цього тижня", – розповів засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін.
Слід зазначити, що нині серед українців достатньо низький попит на пальне.
За даними Консалтингової групи "А-95", 7 травня великі мережі АЗС розливають бензин по 48,95-57,99 грн/л.
Найвищі ціни:
- WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;
- Shell – 57,95 грн/л.
Найнижчі ціни:
- Авантаж 7 – 48,95 грн/л;
- Маркет – 49,99 грн/л;
- Фактор – 50 грн/л.
Ціни на бензин в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, ціни на бензин можуть знизитись ще на 2–3 грн/л у разі перемир’я в Чорному морі між Україною та Росією. За словами співвласника мережі АЗС UPG Володимира Петренка, відкриття Чорноморського напрямку дозволить значно скоротити логістику імпорту пального — замість доставки через Польщу, яка охоплює 500–600 км, паливо зможе надходити вже з 300 км.
Проте експерт з енергетики Михайло Гончар заявив, що попри падіння цін на нафту у світі, суттєвого здешевлення пального в Україні не варто очікувати. Причина – необхідність наповнення держбюджету, зокрема для фінансування оборони.
Крім цього, з 1 травня 2025 року в Україні бензин із октановим числом нижче 98 обов’язково міститиме 5% біоетанолу. У майбутньому частку біоетанолу планують збільшити до 8–10%.
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