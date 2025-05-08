Що буде з цінами на яйця в травні: аналітик здивував прогнозом

За словами експерта, на формування цін впливає низка факторів.

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Аналітик прогнозує, що ціни на яйця будуть знижуватися / Колаж: Главред, фото: pixabay, pexels

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Як зміниться ціна на курячі яйця в травні

Від чого залежить вартість яєць

Скільки коштує десяток курячих яєць в Україні

Після Великодня ціни на яйця почали традиційно знижуватися, однак вартість продукту залишається все ще високою. Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка у коментарі 24 Каналу спрогнозував, чи здешевшають яйця у травні.

За його словами, у травні кількість продукції на господарствах зростає, що є передумовою для збільшення пропозиції на ринках і зниження цін.

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"Але наразі найбільше тиснуть на собівартість високі ціни на корми та нестабільні витрати на енергоносії. Саме ці два чинники визначають, наскільки рентабельним буде виробництво і впливають на роздрібну ціну для споживача", - додав Максим Гопка.

Згідно з офіційними даними Мінфіну, найдешевший десяток яєць коштує 67 гривень 90 копійок.

Скільки коштує десяток курячих яєць в Україні? / фото: Мінфін

Ціни на продукти - останні новини

Як писав Главред з посиланням на аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопку, ціни на сезонну продукцію будуть поступово знижуватися, але через весняні заморозки може виникнути дефіцит деяких продуктів.

Також раніше повідомлялося, що ціни на полуницю в Україні рекордно ростуть – стало відомо, де дешевше купити улюблену ягоду. Аналітики склали короткий огляд цін у великих мережах супермаркетів.

Крім того, ціни на свинину в Україні суттєво виросли. Якщо ще у квітні цей продукт можна було придбати у магазинах по більш демократичних цінах, то з початком сезону пікніків його вартість уже на кілька десятків гривень вища. Найбільше зросла ціна на ошийок, в середньому він коштує 320-345 грн./кг.

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Хто такий Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

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